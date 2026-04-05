「洋服透けてますよ笑」超人気声優の自画像を「明治おいしい牛乳」公式が公開！ 「また生み出してる...」
株式会社明治が販売する「明治おいしい牛乳」ブランドの公式X（旧Twitter）アカウントは4月3日、投稿を更新。新広告に登場する超人気声優の自画像を公開しました。
【写真】「明治おいしい牛乳」新広告登場の超人気声優
この投稿にコメントでは「だめだよこの人に描かせちゃwwwwww」「何かはわからないけど誰がかいたかはわかる不思議…」「子供の頃ミルク風呂に憧れてたあの人で合ってる？」「また生み出してる....wwwww」「一目瞭然な破壊力ですね」「洋服透けてますよ笑」「肩出しなの死ぬ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】「明治おいしい牛乳」新広告登場の超人気声優
「一目瞭然な破壊力ですね」同アカウントは「新しく広告に出てくれる、ミルクだけを愛してくれる声優さんに 自画像を描いてもらったよ！ え、かっこいい？ 知ってる」とつづり、画像を投稿。面長でムスッとしたような表情の人物が、透け感のある洋服を着ている“自画像”を披露しています。
「シースルーを着る江口拓也」コメント欄で解答として名前が多数上がったのは、人気アニメシリーズ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系）のロイド・フォージャー役などで知られる超人気声優の江口拓也さん。「ちち、おえかきヘタクソ！」「江口画伯だあ！」「シースルーを着る江口拓也」「どうしてだろう見た瞬間に『江口画伯』って口から出てしまった」などの声が寄せられています。同アカウントが「ミルクだけを愛してくれる声優さん」とつづっているように、江口さんは大の牛乳好きでも知られています。
(文:福島 ゆき)