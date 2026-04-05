牡牛座・女性の運勢

引っかかることの多い時期かもしれません。現在、対人関係は好調で、新たな出会いも多く、身近な人たちとも楽しい対話ができるときですが、今週はいままで「楽しい」と感じていた刺激に対しても、モヤモヤを感じやすいのでは。「ありきたりだ」「みんなと同じは嫌だ」と思ったりするかな。いま牡牛座は、より自分らしさを追求したい時期にいて、おそらくその思いも影響のひとつでしょう。ただ大事なのは「じゃあ、自分ならどうしたい？」を見つけることです。もし実際にモヤモヤするなら、内なる反発心は自覚しておいたほうがいいかも。仕事面でも似た展開がありえます。自分の気持ちの観察がカギ、かな。

牡牛座・男性の運勢

牡牛座の内側が変わり始めています。まず対人関係においては、現在は好調で楽しい交流や新たな出会いが起こりやすいときでしょう。ただ、それを受け入れつつも、どこかでその雰囲気やノリに対し反発心を抱く可能性が。たとえば「自分はみんなとは違う」と感じたりするかもしれません。同じく社会面でも似たことはありそう。状況に強制されず、「自分は自分の好きなようにやりたい」と思うかも。いまもやもやするとしたら、内側にあるそんな本音の存在が原因です。当てはまるときは「具体的にどうしていきたいのか」を考えて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ