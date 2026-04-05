柏が連勝！ 横浜FMは序盤の退場者が響き3失点完封負け
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。
ともに特別大会でスロースタートとなった両チームが、今季初の連勝をかけて『三協フロンテア柏』で激突。試合のターニングポイントが訪れたのは開始12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが背後から山内日向汰を倒し、オンフィールドレビューで映像を確認した大橋侑祐主審は、DOGSO（決定的な得点機会の）でキニョーネスにレッドカードを提示した。
この場面で与えられたフリーキックを山内が蹴ると、壁のディーン・デイビッドの手に当たり、再び大橋主審のオンフィールドレビューで柏がPKを獲得。キッカーを務めた小見洋太は、お馴染みの小刻みステップで相手GK木村凌也との駆け引きを制し、ホームチームに先制点をもたらした。
その後は柏のペースで試合が進行。ホームチームはなかなか追加点を奪えなかったが、80分に汰木康也のシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれて、待望の2点目を獲得。するとその2分後にはセットプレーからカウンターを完結させて仲間隼斗が3点目を奪う。
試合はこのまま終了し、柏は今季初の連勝、横浜FMは2試合ぶり黒星となった。次節は11日に行われ、柏は敵地でFC町田ゼルビアと、横浜FMはホームでFC東京と対戦する。
【スコア】
柏レイソル 3−0 横浜F・マリノス
【得点者】
1−0 18分 小見洋太（柏）
2−0 80分 オウンゴール（柏）
3−0 82分 仲間隼斗（柏）
ともに特別大会でスロースタートとなった両チームが、今季初の連勝をかけて『三協フロンテア柏』で激突。試合のターニングポイントが訪れたのは開始12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが背後から山内日向汰を倒し、オンフィールドレビューで映像を確認した大橋侑祐主審は、DOGSO（決定的な得点機会の）でキニョーネスにレッドカードを提示した。
その後は柏のペースで試合が進行。ホームチームはなかなか追加点を奪えなかったが、80分に汰木康也のシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれて、待望の2点目を獲得。するとその2分後にはセットプレーからカウンターを完結させて仲間隼斗が3点目を奪う。
試合はこのまま終了し、柏は今季初の連勝、横浜FMは2試合ぶり黒星となった。次節は11日に行われ、柏は敵地でFC町田ゼルビアと、横浜FMはホームでFC東京と対戦する。
【スコア】
柏レイソル 3−0 横浜F・マリノス
【得点者】
1−0 18分 小見洋太（柏）
2−0 80分 オウンゴール（柏）
3−0 82分 仲間隼斗（柏）
【ゴール動画】柏vs横浜FM
独特なステップによるPK！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
VARによってPK判定となり
キッカーとなった小見洋太の
特徴的なPKによって柏が先制！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚柏×横浜FM
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/k8FQYTfrsV
素早いカウンター炸裂！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
カウンター攻撃からのクロスボールを
仲間隼斗がゴールへ押し込み
２分間の間で2点目、3点目を獲得する！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚柏×横浜FM
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/Xi1KJwv89W