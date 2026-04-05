氷川きよし、美文字際立つ手書きの歌詞に絶賛の声「達筆すぎる」「丁寧な文字に人柄が出てる」
【モデルプレス＝2026/04/05】歌手の氷川きよしが4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。美しい手書き文字を披露した。
【写真】48歳人気歌手「人柄が出てる」と話題の美文字
氷川は、自身の楽曲「旅でござんす おじゃる丸」の歌詞を丁寧に書き写したノートを公開。ノートには整った美しい文字で歌詞が記されており、歌の世界観を大切に表現しようとする姿勢が表れている。
「旅でござんす おじゃる丸」は、アニメ「おじゃる丸」（NHK Eテレ／毎週月曜〜木曜：午前8時25分〜8時35分）第29シリーズのエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲である。
この投稿にファンからは「文字が綺麗」「丁寧な文字に人柄が出てる」「達筆すぎる」「歌詞を大切にしててますます尊敬する」「元気がでる歌詞ですね」「こうやって曲に魂を込めていくんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「人柄が出てる」と話題の美文字
◆氷川きよし、美文字披露
氷川は、自身の楽曲「旅でござんす おじゃる丸」の歌詞を丁寧に書き写したノートを公開。ノートには整った美しい文字で歌詞が記されており、歌の世界観を大切に表現しようとする姿勢が表れている。
「旅でござんす おじゃる丸」は、アニメ「おじゃる丸」（NHK Eテレ／毎週月曜〜木曜：午前8時25分〜8時35分）第29シリーズのエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲である。
◆氷川きよしの投稿が話題
この投稿にファンからは「文字が綺麗」「丁寧な文字に人柄が出てる」「達筆すぎる」「歌詞を大切にしててますます尊敬する」「元気がでる歌詞ですね」「こうやって曲に魂を込めていくんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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