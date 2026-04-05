【元警視庁刑事が解説】韓国「テレグラム麻薬王」と「ルフィグループ」の共通点。国境を越えた「人が会わなくても成立する犯罪」の脅威
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YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」が「【韓国・テレグラム麻薬王逮捕】パク・ワンヨル、国境を渡る麻薬ビジネスの背景」を公開し解説。
動画では、治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、フィリピンから韓国へ送還された「テレグラム麻薬王」こうパク・ワンヨルの事件を取り上げ、「拘束によって活動が止まるという従来の前提が崩れている」現代の犯罪構造の脅威について解説している。
韓国で捜査が進むパク・ワンヨルは、2016年にフィリピンで起きた殺人事件の主犯として懲役60年の判決を受け、現地の刑務所に収監されていた。しかし真の問題は、彼が刑務所にいながら通信アプリ「テレグラム」を使い、韓国国内に向けて麻薬流通を継続的に指示していた点にある。
小比類巻氏によると、同容疑者は複数のアカウントを使い分けて指示役や仲介者を演じ、一人で組織全体をコントロールしていたという。末端の実行役は指示主の正体も他の実行役の素性も知らず、「関係性そのものが不要」な手口が浮き彫りとなった。背景にはテレグラムの匿名性や、スマートフォンで外部と連絡が取れるフィリピンの刑務所環境の不備がある。
さらに小比類巻氏は、この構造が日本と無関係ではないと指摘する。日本を震撼させた「ルフィグループ」による一連の強盗事件との類似性を挙げ、「対象が強盗か麻薬かという違いはありますが、海外にいる指示役、匿名性の高い通信手段、国内で実行する分断された役割という三つの要素が一致しています」と語り、国境を越えた共通の課題であると説明した。
最後に小比類巻氏は、今回の事件の本質は一人の犯罪者の問題ではなく、「通信アプリと役割分担によって、人が直接会わなくても犯罪が成立する構造がすでに出来上がっているということ」だと結論付けた。個別の事件を追うだけでなく、その背後にある非対面かつ分断された犯罪システムをどう捉えるべきか、新たな視点を提示している。
動画では、治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、フィリピンから韓国へ送還された「テレグラム麻薬王」こうパク・ワンヨルの事件を取り上げ、「拘束によって活動が止まるという従来の前提が崩れている」現代の犯罪構造の脅威について解説している。
韓国で捜査が進むパク・ワンヨルは、2016年にフィリピンで起きた殺人事件の主犯として懲役60年の判決を受け、現地の刑務所に収監されていた。しかし真の問題は、彼が刑務所にいながら通信アプリ「テレグラム」を使い、韓国国内に向けて麻薬流通を継続的に指示していた点にある。
小比類巻氏によると、同容疑者は複数のアカウントを使い分けて指示役や仲介者を演じ、一人で組織全体をコントロールしていたという。末端の実行役は指示主の正体も他の実行役の素性も知らず、「関係性そのものが不要」な手口が浮き彫りとなった。背景にはテレグラムの匿名性や、スマートフォンで外部と連絡が取れるフィリピンの刑務所環境の不備がある。
さらに小比類巻氏は、この構造が日本と無関係ではないと指摘する。日本を震撼させた「ルフィグループ」による一連の強盗事件との類似性を挙げ、「対象が強盗か麻薬かという違いはありますが、海外にいる指示役、匿名性の高い通信手段、国内で実行する分断された役割という三つの要素が一致しています」と語り、国境を越えた共通の課題であると説明した。
最後に小比類巻氏は、今回の事件の本質は一人の犯罪者の問題ではなく、「通信アプリと役割分担によって、人が直接会わなくても犯罪が成立する構造がすでに出来上がっているということ」だと結論付けた。個別の事件を追うだけでなく、その背後にある非対面かつ分断された犯罪システムをどう捉えるべきか、新たな視点を提示している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。