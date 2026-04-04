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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が“ずらし”戦略を提示！『首都圏で高利回りの中古物件が見つからない…現役で稼げる不動産投資家が実践している投資の手法を教えます！』

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『首都圏で高利回りの中古物件が見つからない…現役で稼げる不動産投資家が実践している投資の手法を教えます！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、従来の探し方が通用しなくなった理由と打開策を解説している。



木村氏は、高利回り物件が消えたのではなく「同じ条件・同じ探し方では見つからない構造」に変わったと指摘する。実際、ポータルサイトでは利回り10%以上はほぼ見かけない一方、現場では15%から20%の案件を取得している投資家も存在する。



背景には投資参入者の増加がある。ポータルサイトの利用者が増えたことで競争が激化し、好条件の物件は公開前に消化される流れが強まっている。



この状況に対し提示されるのが「ずらし」である。1つ目はエリアを地方都市へ移す方法で、経済圏が成立している地域では現在でも10%から20%の利回り事例が存在する。



2つ目は利回り基準の見直しである。8%から9%でも土地の資産価値が高ければ、売却時の回収を含めて成立するケースがあるとされる。



3つ目は新築アパートである。利回りは6%台から7%が中心だが、融資が出やすく、地方銀行を活用した資金調達によって成立しやすい領域とされる。



加えて、未公開物件の存在も重要な論点となる。ポータルに出ない案件は一定数あり、情報ルートによって取得機会が大きく変わる。



事例としては、地方で約1,000万円・利回り18%前後の物件をフルローンで取得したケースが紹介されている。条件をずらすことで成立した典型例である。



木村氏は「首都圏・高利回り・中古」に固執すること自体が非効率だと整理する。地方高利回り、資産性重視、新築といった複数の軸を組み合わせることで、投資機会は広がる。



どの手法を選ぶかではなく、どう組み合わせるか。その具体像は動画内で明確に示されている。