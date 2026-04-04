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RVパーク鹿沼の建設予定地は無事か？震度5弱の地震直後にYouTuberばもが現地調査

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングトレーラーYouTuberのばも氏が、「緊急地震速報のあと、RVパーク現場へ向かいました｜栃木・鹿沼の状況確認」と題した動画を公開した。自身が手掛けるRVパークの予定地である栃木県鹿沼市を中心としたエリアで震度5弱の地震が発生した直後、現地の状況確認と打ち合わせに向かう様子を伝えている。



動画冒頭、ばも氏は車中から、数分前に栃木県南部で震度5弱の地震が発生したことを報告。RVパークの建設地が鹿沼市であることから、予定通り現地へ向かうと語った。道中、過去に経験した大地震の際のエピソードを交えながら、「備えっていうのは本当大事です」と日頃からの準備の重要性を強調した。



その後、激しい雨が降るなか現地に到着したばも氏は、周辺の道路や建設中の施設を確認。「地震の影響は全く無さそうですね」と安堵の表情を見せ、オープンに向けて看板の配置などを検討する様子が収められている。



打ち合わせを終えたばも氏は、雨による冷えから腹痛に見舞われつつも、足利市のレトロな施設「鹿島園温泉」へ立ち寄るなど、道中を楽しむ姿も見せた。自身が手がけるRVパークが地震の被害を受けず、着々と準備が進んでいることが確認できる内容となっている。