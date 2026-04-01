【ぽこ あ ポケモン：マネっこチャレンジ】 開催期間：4月1日5時～4月2日4時59分

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、特別なイベント「マネっこチャレンジ」を本日4月1日より開催している。期間は4月2日4時59分まで。

「マネっこチャレンジ」の期間中は、ポケモンたちが他のポケモンの話し方をマネしてクイズを出題。マネしているポケモンを当てて、3回クイズに正解すると、ポケモンセンターのパソコンで「ウソッキーバルーン」がもらえる。なお「マネっこチャレンジ」はどの街でも発生する。

(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・ Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

