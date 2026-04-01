「ぽこ あ ポケモン」ウソッキーバルーンがもらえる特別なイベント「マネっこチャレンジ」本日4月1日限定で開催！ポケモンたちが他のポケモンをマネてクイズを出題
【ぽこ あ ポケモン：マネっこチャレンジ】 開催期間：4月1日5時～4月2日4時59分
(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、特別なイベント「マネっこチャレンジ」を本日4月1日より開催している。期間は4月2日4時59分まで。
「マネっこチャレンジ」の期間中は、ポケモンたちが他のポケモンの話し方をマネしてクイズを出題。マネしているポケモンを当てて、3回クイズに正解すると、ポケモンセンターのパソコンで「ウソッキーバルーン」がもらえる。なお「マネっこチャレンジ」はどの街でも発生する。
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