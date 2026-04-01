春から初夏にかけて、東京の夜がかつてない体験の場に生まれ変わる。東京・京橋に、全国のスナックママが一堂に会す都市型スナックフェスが、史上初めて誕生する。ネオンとのれんが揺れる横丁空間を巡りながら、見知らぬ誰かとグラスを重ねる夜――。そんな奇跡のような出会いが、あなたを待っている。

4月〜6月、東京・京橋にスナック横丁が出現！

YOKOCHO WONDERLAND in TOKYO

東京・京橋「東京スクエアガーデン」で、史上初となる都市型スナックフェス「YOKOCHO WONDERLAND in TOKYO」が開催される。

開催は2026年4月・5月・6月の3か月にわたり、計3回・計9日間。第1回は2026年4月16日（木）・17日（金）・18日（土）、第2回は5月14日（木）・15日（金）・16日（土）、第3回は6月18日（木）・19日（金）・20日（土）で、開催時間は16時〜22時だ。

全国47都道府県出身で、東京を中心に実際に店舗を営む現役スナックママが一堂に集まり、日本各地の人情や文化が交差する“横丁空間”を都市の中心に創り出す。会場となる東京スクエアガーデンは、京橋駅直結という好立地で、仕事帰りにも観光の延長にも立ち寄りやすい。

横丁アーチ ※掲載の画像は会場イメージ

会場入口には横丁アーチが立ち上がり、ネオンサインやのれんに彩られた空間でお酒と会話を楽しむ。各ブースに足を運びながら音楽を奏でる“流し”の演出もあり、まさに“体験型横丁”が出現するのだ。 昭和レトロの情景がそのまま都市の真ん中に現れるような、非日常の空間だ。

なぜいま、スナックなのか 人気の理由とは？

本イベント主催「オンラインスナック横丁文化株式会社」代表 五十嵐真由子氏

日本ではスナックブームが続いている。しかも、かつてのような昭和ノスタルジーの懐古趣味ではない。本イベント主催会社の代表であり、スナック探訪家としても知られる五十嵐真由子氏は、「最近ではテーマ性を持つ新たなスナックの出現もあって、若者の利用客が増えています」と語る。スナックにハマる女子を略した「スナ女」という言葉も生まれ、メディアに取り上げられることも増えている。

スナックへの期待値は若者世代でも高く、「仕事やプライベートの悩みを相談したい、癒やされたい」といった回答が、40代以上に比べて20〜30代の方が圧倒的に多いというデータもある。その背景には、デジタル化が加速する社会の中で「リアルなつながり」を求める気持ちがあるのかもしれない。

さらにインバウンドの観点からも、スナックは注目の的だ。カウンター越しにママが気さくに話しかけてきたり、近くの席のお客さんと会話が始まったりするアットホームな空間は、「ディープな日本の文化を体感できる」と外国人観光客の間でじわじわと人気を高めており、観光客向けのスナック体験ツアーも開催されているようだ。

また2025年、森記念財団「世界都市総合力ランキング（GPCI）」において、東京はナイトライフ分野で世界1位の評価を獲得した。東京のナイトライフを象徴する文化として、いまスナックが世界から注目を集めている。

「YOKOCHO WONDERLAND in TOKYO」 チケット1枚3000円で、12人のママと出会う旅へ

※掲載の出店スナックは、2026年4月開催時点での情報。5月・6月の出店者は異なる場合があり、内容は変更となる可能性がある

そんな時流の中、今回のイベントが開催される。本イベントの核となるのが、スナック体験チケット（1枚3000円・税抜）だ。チケットには複数店舗の回遊利用、ファーストドリンク1杯、おつまみセットが含まれる。

来場者はチケット1枚（2時間制）で、横丁内に設けられた12のスナックブースを自由に回ることができる。ブースごとに異なる空気、異なる会話が広がり、“はしご体験”を都市の中心で楽しめる。回ごとに参加するママや空間演出も変わるといい、何回訪れても新たな出会いを楽しめそうだ。

各スナックブースでは、ママの故郷のお酒やおつまみ、実際の店舗で人気の一杯など、ママ厳選のドリンクとフードが提供される（追加ドリンク・フードは各ブースにて別料金）。これは単なる飲酒の場ではなく、複数のママを巡り、異なる会話を重ねる”回遊型コミュニケーション体験”への参加料と考えると、むしろリーズナブルに感じられる。独特の雰囲気があったり、常連客ばかりで入りづらいと感じやすいスナックに、気軽に入りコミュニケーションを取れることも、このイベントの特徴と言えるだろう。

また、スナック初心者や訪日外国人も安心して楽しめるよう、入門ガイドや英語メニューも用意されている。仕事帰りでも立ち寄れる気軽さで、観光客と近隣ワーカーが同じ空間で交わる交流拠点となる。

ママと、スナックで出会った客と乾杯 ※イメージ

1,300軒以上のスナックを巡ってきた五十嵐氏は、「スナックは“飲む場所”ではなく、“人と人が自然につながる場所”だ」と言う。そして「全国47都道府県のルーツを持ち、東京で現役で店を営むママが一堂に集まる光景は、これまでにありませんでした。このフェスが、新しい出会いの入口となり、ママの店へ足を運ぶきっかけとなり、スナック文化の未来につながることを心から願っています」と力強い言葉を寄せる。

特に注目するのは「回ごとに参加するママや空間演出も変わる」という点だ。3回それぞれで異なる顔を見せるこのイベント、1回限りではなく通い続ける楽しみがある。ここで”推しママ”を見つけるのも面白そうだ。本記事担当者も、人生で初めての体験ができそうな本イベントに、ぜひ足を運びたいと思っている。スナックを“知っている世代”にも、“初めての世代”にも――東京の夜の新しい扉が、京橋に開く。

YOKOCHO WONDERLAND in TOKYO

開催期間： 2026年4月〜6月（3ヶ月間・計9日間開催）

【第1回】2026年4月16日（木）・17日（金）・18日（土）

【第2回】2026年5月14日（木）・15日（金）・16日（土）

【第3回】2026年6月18日（木）・19日（金）・20日（土）

時間：16時〜22時

場所：東京スクエアガーデン（東京都中央区京橋3-1-1）

チケット：スナック体験チケット 1枚3000円（税抜）

※2時間制、各回数量限定・事前オンライン販売（一部当日販売も予定）

イベント内容：全国ルーツのスナックママによる交流＆スナック体験ブース（12ブース）、ネオンサイン・のれん・横丁アーチの空間演出、流し演出、トークショー、昭和レトロアート展示、学生団体とのコラボ展示 ほか

【画像】ママと新しい出会いに乾杯！ 全国のスナックママが集結するワクワクイベント（4枚）