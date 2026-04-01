トヨタ「ノア」まもなくマイチェンに賛否あり！

トヨタのミドルサイズミニバンとして高い人気を誇る「ノア」が、今まさに大きな節目を迎えようとしています。

現在、関東地方の正規販売店では、兄弟車である「ヴォクシー」も含めてオーダーストップの状態が続いています。

【画像】超カッコいい！ トヨタ「最新ノア」です！（30枚以上）

これは、2026年春に予定されている大規模なマイナーチェンジを控えているため。新型への期待が高まる一方で、現行モデルを新車で手に入れるのは非常に難しい状況となっています。

これほどまでにノアが注目を集める背景には、商品力の高さがあります。

2025年暦年（1月〜12月）の登録車販売ランキングでは、前年を大きく上回る8万65台（前年比113.4％）を記録し、ライバルである日産「セレナ」を抑えてカテゴリー1位に輝きました。2026年に入ってからもその勢いは衰えず、1月の販売台数は6439台と、登録車全体でも9位に食い込む好成績を収めています。

直近では2025年9月に一部改良を実施。グレード整理が行われ、標準モデルの「Z」と「G」が廃止され、シンプルな「X」に集約されました。これにエアロ仕様の「S-Z」「S-G」を加えた3グレード構成となり、それぞれに1.8リッターハイブリッドと2リッターガソリンが用意されます。

駆動方式は2WDと4WD（ハイブリッドはE-Four）から選べ、乗車人数も「X」と「S-G」には8人乗りが設定されるなど、幅広いニーズに応える工夫がなされました。

装備面でも、デジタルインナーミラーの単独オプション化や、上位グレードへの渋滞時支援機能の追加、さらには外部給電アタッチメントの採用など、実用性が一段と高められています。ボディカラーについても、アルファードと同じ「プラチナホワイトパールマイカ」が採用されるなど、質感の向上が図られました。

そして、多くのファンが待ち望んでいるのが、まもなく行われるとされるビッグマイナーチェンジです。

詳細は明らかになっていないものの、外観デザインの変更に加え、パワートレインがハイブリッドのみになるのではないかと目されています。

インテリアでは12.3インチの大型メーターパネルや、より大きなセンターディスプレイの採用、さらに進化した安全装備の搭載などが予想されています。魅力的なアップデートが期待される反面、昨今の情勢を鑑みると車両価格の上昇は避けられない見通しです。

ビッグマイナーチェンジを控え、ネット上では「ついに来たか！」という高揚感とともに、切実な本音が飛び交っています。

まず、大きな衝撃を持って受け止められているのが「ハイブリッド専用車化」への動きです。「燃費を考えれば時代の流れだし、静粛性も上がるから大歓迎」というポジティブな声がある一方で、「ガソリン車のあのキビキビした走りと、何より『安さ』が魅力だったのに…」と、エントリーモデルとしてガソリン車の選択肢がなくなることを惜しむ声も根強く、賛否が真っ二つに分かれています。

内装については、「12.3インチ液晶メーター」の採用に熱い視線が注がれています。「現行のメーターは少し時代遅れ感があったから、これでようやくアルファードに並ぶ高級感が出る」「フル液晶になるなら、今買うのを我慢して正解だったかも」といった期待の声が多く、インテリアの質感向上を待ち望んでいた層からは非常に高く評価されているようです。

また、デザイン変更（フェイスリフト）についても予想合戦が繰り広げられています。「最近のトヨタの『ハンマーヘッド（サメ顔）』になるのでは？」という期待や、「ノアらしい親しみやすさは残してほしい」「ヴォクシーとの差別化がどうなるか楽しみ」など、ファミリーカーとして「顔」がどう変わるのか見守っている様子が伺えます。

ただ、こうした進化の裏で多くの人が覚悟しているのが「車両価格の上昇」です。「装備がこれだけ豪華になってハイブリッド専用になるなら、数十万円の値上げは避けられないだろう」「もはや400万円〜500万円クラスの高級車。手が出しにくくなる……」といった、家計への影響を懸念する現実的な書き込みも目立ちました。

進化を続けるノアが、新章でどのような姿を見せてくれるのか、今後の動向から目が離せません。