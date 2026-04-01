◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト８―３広島（３１日・神宮）

傘の花が咲き乱れ、東京音頭が何度も鳴り響いた。試合終了後の勝利のあいさつ。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）を始め、コーチ、選手のハイタッチの列に球団公式マスコットつば九郎の姿があった。神宮開幕戦に合わせて活動を再開。「つば九郎も帰ってきて、より盛り上がるはず」と指揮官。前年最下位チームとしては０２年阪神以来２４年ぶりの開幕４連勝で、単独首位。ベンチで出し過ぎてかれた声を弾ませた。

つば九郎は昨年２月、担当者が急逝して活動を休止。その間、ためていた力をチームに与えたのか。初回２死三塁、遊撃内野安打と思われた場面で池山監督がリクエストに成功し、２回１死一、三塁では一直で飛び出した一塁走者もアウトに。「あれでいい流れになるんじゃないかと思った」。２回、敵失を絡め無安打で先制すると、４回にはオスナに待望の１号ソロが飛び出し、投手の小川が１４年連続安打となる適時打。お立ち台でつば九郎と並んだ小川も「やっぱりいいですね。一緒に頑張りたいです」と表情を緩めた。

今季で開場１００周年を迎える神宮での初戦。「神宮での一番の思い出はやっぱり引退試合の時」と池山監督は振り返る。０２年１０月１７日の広島戦で４万５０００人のファンに誓った。「これから第二の人生の打席に入りますが、必ず皆様の前に戻ってきます」。あれから２４年。つば九郎とともに、池山隆寛は背番号８８をつけて神宮に帰ってきた。「連勝は続けば、それに越したことはないんだけど。しっかりとした野球を明日もお見せできるように準備します」。第二の人生の打席でもフルスイングを続ける。（秋本 正己）

◆記録メモ 前年最下位のヤクルトが４連勝。開幕連勝の最多は、ヤクルトでは２３年５連勝、９９年４連勝に次いで３度目。前年最下位チームが開幕４連勝は、１２年ロッテ（最終５位）以来、セでは０２年阪神７連勝（４位）に次いで２度目。新人監督の開幕４連勝は、２１年８連勝のソフトバンク・藤本博史以来。球団では９９年若松勉と並ぶ新人監督の開幕最多連勝。