2026年後半に登場するであろう次期「Apple Watch」では、あまり大きな進化は期待できないかもしれません。

↑デザインは維持が濃厚（画像提供／GALINA BOGDANOVA／Unsplash）。

米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は最近、次期Apple Watchは大幅なデザイン変更は行われず、現行モデルとほぼ同じ外観を維持するという予測を述べました。

次期Apple Watchに関しては、根本的にデザインが刷新される「Apple Watch X」の情報だけでなく、マグネットでバンドを装着する新スタイルまで、さまざまな噂が飛び交っていました。しかし、それらはまだ実現していません。

アップルは2022年にまったく新しいデザインの「Apple Watch Ultra」を発売しました。それ以降、Apple Watchは小規模なデザイン変更しかされていません。

最近の噂では、大規模なデザイン変更はあと2年間は行われないとも言われています。

Source: MacRumors

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