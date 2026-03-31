オリーブオイル22％増量＆春限定の桜の香りで4月1日数量限定発売！和スパ美容液せっけん 桜

記事ポイント 和SPAが春限定「和スパ美容液せっけん 桜」を2026年4月1日より数量限定発売桜とヒノキが織りなす上品な和の香りを採用ゆらぎ肌を整える植物美容成分配合・オリーブオイル22%増量 和SPAが春限定「和スパ美容液せっけん 桜」を2026年4月1日より数量限定発売桜とヒノキが織りなす上品な和の香りを採用ゆらぎ肌を整える植物美容成分配合・オリーブオイル22%増量

ミス・パリ・グループが運営するSPAブランド「和SPA」から、春限定の「和スパ美容液せっけん 桜」が2026年4月1日（水）より数量限定で発売されます。

桜とヒノキが織りなす和の香りに、ゆらぎ肌を整える日本の植物由来美容成分を配合した美容液せっけんです。

オリーブオイルの配合量を従来品から22%増量し、しっとり艶やかな洗い上がりを実現しています。

和SPA「和スパ美容液せっけん 桜」

商品名：和スパ美容液せっけん 桜価格：7,700円（税込）内容量：100g発売日：2026年4月1日（水）販売店舗：和SPA銀座店、ミス・パリ・グループ各サロン店頭

桜とヒノキが織りなす和の香り

「和スパ美容液せっけん 桜」は、昨年好評だった「和スパ美容液せっけん」をリニューアルした春限定商品です。

トンカビーンズのやわらかな甘さにヒノキの清らかな香りを重ね、満開の桜を思わせる上品で華やかな香りに仕上げています。

春の訪れを感じさせる香りとともに、自宅にいながら日本のスパ体験を楽しめます。

ゆらぎ肌を整える植物美容成分

ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサエキス（CICA）、ユズ果実エキスなど、日本の自然に着想を得た植物美容成分を贅沢に配合しています。

季節の変わり目でゆらぎやすい肌をやさしく整え、洗うたびにうるおいのある健やかな肌へ導きます。

オリーブオイル22%増量のしっとり艶やかな洗い上がり

良質なオリーブオイルを贅沢に使用し、従来品と比べて配合量を22%増量しています。

オレイン酸を豊富に含むオリーブオイルの恵みが肌にうるおいを与え、汚れをやさしく落としながら艶やかな洗い上がりを保ちます。

販売店舗は和SPA銀座店のほか、「男のエステ ダンディハウス」「エステティック ミス・パリ」「やせる専門店 ミスパリ ダイエットセンター」「ダンディハウス PERSONAL GYM」の各店頭です。

桜の上品な香りと植物美容成分で、春のゆらぎ肌をやさしくケアできます。

オリーブオイル22%増量により、洗い上がりのしっとり感がこれまで以上に高まっています。

日本の自然の恵みを凝縮した、和SPAならではのスキンケア石けんとなっています。

和スパ美容液せっけん 桜の紹介でした。

よくある質問

Q. 「和スパ美容液せっけん 桜」はいつから購入できますか？

A. 2026年4月1日（水）より、和SPA銀座店およびミス・パリ・グループ各サロン店頭にて数量限定で発売されます。

Q. どのような美容成分が配合されていますか？

A. ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサエキス（CICA）、ユズ果実エキスなどの植物美容成分に加え、従来品より22%増量した良質なオリーブオイルが配合されています。

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