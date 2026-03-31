HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、15歳の練習生、SAKURAがプロのコーチから厳しい宣告を受ける場面があった。

【映像】コーチが呆れ…やる気が見えない実際のパフォーマンス

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

ちょっと前までは「普通に家で過ごしていた女の子だった」と語るSAKURA。歌・ダンス未経験ながらもアメリカ行きを決めたSAKURAにSNSでは物議を醸していた。そんなSAKURAは初めてのアメリカ合宿という慣れない環境もあり、集中力が散漫になってしまう。そんな彼女の姿を、ダンスコーチのマーサは見逃さなかった。

練習についていけないSAKRUAにマーサはインタビューで「正直覚悟してきてたのかな」と疑問を口に。そして「スキルの問題ではなく、やる気が見えなかった。まだ1日目だけど」と厳しい評価を下した。

その後も休憩中にマーサは「1日目、まだコーチ陣みんな優しい。でもどんどん厳しくなっていく」と優しく注意。さらに「日本に帰ってくれない？と結果だけ言われることもある」「もっと覚悟を見せないといけない」と、結果が出せなければ即脱落というプロの世界の洗礼を浴びせた。

この厳しい叱咤に対し、スタジオのIROHAらは「いい先生だなぁ、優しい」と、期待の裏返しである指導に感銘を受けていた。