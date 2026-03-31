¡Ö¼Â²È¤Ë¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¡©¡×3Ëü¡¢5Ëü¡¢6Ëü¡Ä¿·¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÀ¸³èÈñ¤Î¶â³Û¤ËÇº¤à¿Æ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦°Õ¸«Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¿·¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÀ¸³èÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤¬¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ëµ÷Î¥¤Î¤¿¤á¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤È1¡Á2Ç¯¤Ï¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤ÈÁ°¡¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÆÈÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ÏºÇÄã¸ÂÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä²ÈÄÂ¤ò³ä¤ëÊýË¡¤ä¡¢µëÎÁ¤Î²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È·è¤á¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊÀéÍÕ¸© 40ºÐ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¥³¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ë³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½éÇ¤µë¼«ÂÎ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È¡Ö±¿ÍÑ¤Î¥³¥Ä¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡5Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¤¡¢È¾Ê¬¤ò¡È¥Ê¥¤¥·¥ç¡É¤ÇÃù¶â
²æ¤¬²È¤Ï·î5Ëü±ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È·×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾³Û¤ò»Ò¤É¤â¤ËÆâ½ï¤ÇÃùÃß¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¶ÛµÞ¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃù¶â¤òÅÏ¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö5Ëü±ß¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢3Ëü±ß¤Ë¸º¤é¤¹¤Ê¤É½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 47ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¡È¤¢¤¨¤ÆÂ¿¤á¡É¤Î6Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤ë»ÒÂ¦¤Î»ëÅÀ
»ä¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¿·Â´¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼Â²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï6Ëü±ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¤Ê¬¤Ë¤Ï¿Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ÆÁá3Ç¯¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È²È»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý³Û¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 25ºÐ ½÷À¡Ë
¡½¡½ÃÏÊý¤Î¼Ö¼Ò²ñ¤ä²ÈÄí¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹Í¤¨Êý¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¿©Èñ¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¡×¤òÍ¥Àè
ÉÙ»³¸©¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢1¿Í1Âæ¤Î¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ï²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¡×¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤â¿·¼Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤Ç°ì³ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÉÙ»³¸© 56ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡3Ëü±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤ë
¤Þ¤º¤Ï3¡Á4Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ï³°¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ä»Å»öÆ»¶ñ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢ÊªÆþ¤ê¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ30ºÐ¤Ç°ì»þÅª¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢Êì¤«¤é3Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤ÈºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µÕ¤Ë¼«Î©¤òµÞ¤®¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö½é¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»þ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È·Ú¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÊ¡Åç¸© 39ºÐ ÃËÀ¡Ë
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¶â³Û¤ÎÂ¿²É¤è¤ê¤â¡Ö¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤«¤¬¸°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Æ²ÈÄí¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¡×¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¿·¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÀ¸³èÈñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤¬¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¨¤ëµ÷Î¥¤Î¤¿¤á¡¢Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤È1¡Á2Ç¯¤Ï¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤ÈÁ°¡¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÆÈÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤ÏºÇÄã¸ÂÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä²ÈÄÂ¤ò³ä¤ëÊýË¡¤ä¡¢µëÎÁ¤Î²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È·è¤á¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÊÀéÍÕ¸© 40ºÐ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¥³¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ë³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½éÇ¤µë¼«ÂÎ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤È¡Ö±¿ÍÑ¤Î¥³¥Ä¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¡5Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¤¡¢È¾Ê¬¤ò¡È¥Ê¥¤¥·¥ç¡É¤ÇÃù¶â
²æ¤¬²È¤Ï·î5Ëü±ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È·×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾³Û¤ò»Ò¤É¤â¤ËÆâ½ï¤ÇÃùÃß¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¶ÛµÞ¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃù¶â¤òÅÏ¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö5Ëü±ß¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢3Ëü±ß¤Ë¸º¤é¤¹¤Ê¤É½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 47ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¡È¤¢¤¨¤ÆÂ¿¤á¡É¤Î6Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤ë»ÒÂ¦¤Î»ëÅÀ
»ä¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¿·Â´¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼Â²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï6Ëü±ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¤Ê¬¤Ë¤Ï¿Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ÆÁá3Ç¯¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È²È»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý³Û¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 25ºÐ ½÷À¡Ë
¡½¡½ÃÏÊý¤Î¼Ö¼Ò²ñ¤ä²ÈÄí¤Î¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹Í¤¨Êý¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¿©Èñ¤è¤ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¡×¤òÍ¥Àè
ÉÙ»³¸©¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢1¿Í1Âæ¤Î¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ï²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¡×¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤â¿·¼Ö¤ò¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤Ç°ì³ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÉÙ»³¸© 56ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡3Ëü±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç²Ö¤òÅº¤¨¤ë
¤Þ¤º¤Ï3¡Á4Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ï³°¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ä»Å»öÆ»¶ñ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢ÊªÆþ¤ê¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ30ºÐ¤Ç°ì»þÅª¤Ë¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢Êì¤«¤é3Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤ÈºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢µÕ¤Ë¼«Î©¤òµÞ¤®¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö½é¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»þ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È·Ú¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÊ¡Åç¸© 39ºÐ ÃËÀ¡Ë
¡¼¡¼ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¶â³Û¤ÎÂ¿²É¤è¤ê¤â¡Ö¼«Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¤É¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤«¤¬¸°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³Æ²ÈÄí¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¡×¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635