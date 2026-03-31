½Õ¤ÎÅ·Áð¤Î³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÄÁµû‶¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥¢¥«¥¿¥Á〟¤Î¥¥åー¥È¤ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡Ö¤è¤¯»£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×ÀìÌç²È¤â¶Ã¤
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î½Õ¡×¤Ï³¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¡¦Å·Áð¤Î¥À¥¤¥Ðー¤«¤é¡¢ÄÁ¤·¤¤±ÇÁü¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½Õ¤ÎÅ·Áð¤Î³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡ÄÄÁµû‶¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥¢¥«¥¿¥Á〟¤Î¥¥åー¥È¤ÊÎø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡Ö¤è¤¯»£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×ÀìÌç²È¤â¶Ã¤
»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆü¡¹¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¯ー¥×¡×¤Î¿ô¡¹¡ªº£²ó¤Ï¡¦¡¦¡¦
³¤Äì¤Î·ê¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿µû¡£ÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó·ê¤ÎÃæ¤Ø¡ª
3·î24Æü¤ËÅ·Áð»Ô¿·ÏÂÄ®¤Î¿å¿¼Ìó14m¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
µû¤Ïº½ÃÏ¤Ë³«¤¤¤¿·ê¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤Ò¤Ã¤³¤á¤¿¤ê¡£
·ê¤ÏÊ£¿ô¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î·ê¤Ë¤â ¤â¤¦£±É¤¡£
¤Ê¤ó¤À¥³¥ì¥§～¡©
¤µ¤é¤Ë¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤¤¸ÄÂÎ¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Áð¤Î¥À¥¤¥Ðー¡¦»ÍÊý¿¿µ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤òÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¤¥¿¥Á¥¦¥ª¡©
À¸¤Êª¤Î¤³¤È¤Ê¤é¤ª¤Þ¤«¤»¡ª·§ËÜÇîÊª´Û¤ÎÀ¶¿åÌ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÇîÊª´Û ³Ø·Ý°÷ À¶¿åÌ¤µ¤ó¡Ö¡¦¡¦¡¦¤è¤¯»£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
――Ì¾Á°¤Ï¡©
¡Ö¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥¢¥«¥¿¥Á¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥Á¥¦¥ª¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÀÖ¤¤ÇØ¤Ó¤ì¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤ÄÅÀ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ç¡¢¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥¢¥«¥¿¥Á¡×
¥¤¥Ã¥Æ¥ó¥¢¥«¥¿¥Á¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëµû¤Ç¡¢¿å¿¼80m¤Û¤É¤Î³¤Äì¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°ú¤ÌÖµù¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ³Í¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎøÌÏÍÍ¡×¤À¤Ã¤¿¡©
·§ËÜÇîÊª´Û ³Ø·Ý°÷ À¶¿åÌ¤µ¤ó¡Ö¡¦¡¦¡¦¤³¤³¡ª¤ª¤½¤é¤¯±¦¤¬¥ª¥¹¤Çº¸¤¬¥á¥¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡áµá°¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þµá°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¶¿å¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤Î¤¬¥ª¥¹¡£¼«¤é¤ÎÂÎ¤ò¥á¥¹¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢µá°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î·ê¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥á¥¹¤Ç¡¢Æ±¤¸¥á¥¹Æ±»Î¤Ç¤ÏÂÎ¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ°Ò³Å¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥ª¥¹¤È¥á¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¹Æ±»Î¤ÎÅ¨ÂÐ´Ø·¸¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö³¤Äì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃË½÷´Ø·¸¡×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÇîÊª´Û ³Ø·Ý°÷ À¶¿åÌ¤µ¤ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¤¬¼Â¤Ï¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¿ÍÃÎ¤ì¤ºÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×