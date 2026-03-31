back number、ミスチル、B’z、米津玄師ら“泣ける主題歌”をランキング！「“楽曲の強さ”を強く感じました」（中島健人）

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中島健人がプレゼンターを務める番組『プロフェッショナルランキング』のレギュラー放送が、4月6日22時からスタートする。このたび、番組内容と場面写真が公開された。

■パネラーにM!LK塩崎太智＆吉田仁人ら登場

『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する「本当のランキング」を発表していくランキング番組。

記念すべき初回放送では、作曲家・作詞家・ライブ演出やテレビの音響効果のスタッフまで、音楽に携わるプロ133人が選ぶ、「TBSドラマ泣ける主題歌ランキング」BEST20を届ける。

1970年代からこれまでに放送されたTBSドラマの泣ける主題歌が続々ランクイン。さらに、珠玉の主題歌が彩ってきたドラマの名場面とともにランキングを届けていく。back number、Uru、Mr.Children、玉置浩二、B’z、米津玄師、Official髭男dism、あいみょん、MISIA他、あなたもきっと涙したことがあるドラマの主題歌と名場面が続々と登場する。

パネラーには藤本美貴、秋元真夏、ニューヨーク、そしてM!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）、吉田仁人が登場。プロが選んだ珠玉の“泣ける”主題歌と名作ドラマの名場面に、涙腺崩壊するひと幕も。TBSで放送された700作品以上ものドラマを彩った主題歌の中から、いちばん“泣ける主題歌”の栄冠に輝いたのはいったいどの曲なのか？

『プロフェッショナルランキング』は、4月6日22時から放送。

(C)TBS

■チェアマン・坂上忍 コメント

■プレゼンター・中島健人 コメント

■番組情報

TBS系『プロフェッショナルランキング』

04/06（月）22:00～22:57

チェアマン：坂上忍

プレゼンター：中島健人

レギュラーパネラー：藤本美貴

スタジオパネラー（※50音順）：秋元真夏、塩崎太智（M!LK）、ニューヨーク、吉田仁人（M!LK）

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/professionalranking/