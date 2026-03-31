　3月31日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2944銘柄。東証終値比で上昇は2175銘柄、下落は715銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが194銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は105円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6993>　大黒屋　　　　　　　167　　 +26（ +18.4%）
2位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　649　　 +88（ +15.7%）
3位 <2354>　ＹＥデジタル　　　　850　　 +83（ +10.8%）
4位 <6339>　新東工　　　　　　 1000　　 +88（　+9.6%）
5位 <3179>　シュッピン　　　　 1200　　+100（　+9.1%）
6位 <5337>　ダントーＨＤ　　　　600　　 +40（　+7.1%）
7位 <3607>　クラウディア　　　　365　　 +22（　+6.4%）
8位 <7901>　マツモト　　　　　 1090　　 +64（　+6.2%）
9位 <485A>　ＰｏｗｅｒＸ　　　 4882　　+257（　+5.6%）
10位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1396　 +71.0（　+5.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8984>　ハウスリート　　 110140　-14560（ -11.7%）
2位 <4594>　ブライトパス　　　 63.9　　-5.1（　-7.4%）
3位 <7191>　イントラスト　　　 1000　　 -69（　-6.5%）
4位 <7022>　サノヤスＨＤ　　　　320　　 -20（　-5.9%）
5位 <6173>　アクアライン　　　139.5　　-7.5（　-5.1%）
6位 <3396>　フェリシモ　　　　　848　　 -42（　-4.7%）
7位 <6659>　メディアＬ　　　　 35.3　　-1.7（　-4.6%）
8位 <7678>　あさくま　　　　　 5081　　-239（　-4.5%）
9位 <1541>　純プラ信託　　　　 8606　　-388（　-4.3%）
10位 <4882>　ペルセウス　　　　　211　　　-9（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1396　 +71.0（　+5.4%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 6740　　+214（　+3.3%）
3位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　26966.5　+416.5（　+1.6%）
4位 <7752>　リコー　　　　　 1330.5　 +17.0（　+1.3%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1744.5　 +22.0（　+1.3%）
6位 <8766>　東京海上　　　　 7397.4　 +89.4（　+1.2%）
7位 <6645>　オムロン　　　　　 4483　　 +51（　+1.2%）
8位 <6952>　カシオ　　　　　 1416.9　 +15.9（　+1.1%）
9位 <6301>　コマツ　　　　　 6080.9　 +67.9（　+1.1%）
10位 <6954>　ファナック　　　 5361.5　 +59.5（　+1.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　628　 -10.9（　-1.7%）
2位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2690　 -33.5（　-1.2%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1645.2　 -14.3（　-0.9%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 1950　 -16.0（　-0.8%）
5位 <5711>　三菱マ　　　　　 4782.4　 -32.6（　-0.7%）
6位 <7911>　ＴＯＰＰＡＮ　　 4079.1　 -25.9（　-0.6%）
7位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 3522　 -22.0（　-0.6%）
8位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 8680.9　 -54.1（　-0.6%）
9位 <8804>　東建物　　　　　 3567.2　 -19.8（　-0.6%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2417.7　 -13.3（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース