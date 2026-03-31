[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇2175銘柄・下落715銘柄（東証終値比）
3月31日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2944銘柄。東証終値比で上昇は2175銘柄、下落は715銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが194銘柄、値下がりは27銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は105円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6993> 大黒屋 167 +26（ +18.4%）
2位 <4259> エクサＷｉｚ 649 +88（ +15.7%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 850 +83（ +10.8%）
4位 <6339> 新東工 1000 +88（ +9.6%）
5位 <3179> シュッピン 1200 +100（ +9.1%）
6位 <5337> ダントーＨＤ 600 +40（ +7.1%）
7位 <3607> クラウディア 365 +22（ +6.4%）
8位 <7901> マツモト 1090 +64（ +6.2%）
9位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 4882 +257（ +5.6%）
10位 <3289> 東急不ＨＤ 1396 +71.0（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8984> ハウスリート 110140 -14560（ -11.7%）
2位 <4594> ブライトパス 63.9 -5.1（ -7.4%）
3位 <7191> イントラスト 1000 -69（ -6.5%）
4位 <7022> サノヤスＨＤ 320 -20（ -5.9%）
5位 <6173> アクアライン 139.5 -7.5（ -5.1%）
6位 <3396> フェリシモ 848 -42（ -4.7%）
7位 <6659> メディアＬ 35.3 -1.7（ -4.6%）
8位 <7678> あさくま 5081 -239（ -4.5%）
9位 <1541> 純プラ信託 8606 -388（ -4.3%）
10位 <4882> ペルセウス 211 -9（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1396 +71.0（ +5.4%）
2位 <6098> リクルート 6740 +214（ +3.3%）
3位 <7741> ＨＯＹＡ 26966.5 +416.5（ +1.6%）
4位 <7752> リコー 1330.5 +17.0（ +1.3%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1744.5 +22.0（ +1.3%）
6位 <8766> 東京海上 7397.4 +89.4（ +1.2%）
7位 <6645> オムロン 4483 +51（ +1.2%）
8位 <6952> カシオ 1416.9 +15.9（ +1.1%）
9位 <6301> コマツ 6080.9 +67.9（ +1.1%）
10位 <6954> ファナック 5361.5 +59.5（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 628 -10.9（ -1.7%）
2位 <9433> ＫＤＤＩ 2690 -33.5（ -1.2%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1645.2 -14.3（ -0.9%）
4位 <6762> ＴＤＫ 1950 -16.0（ -0.8%）
5位 <5711> 三菱マ 4782.4 -32.6（ -0.7%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4079.1 -25.9（ -0.6%）
7位 <9147> ＮＸＨＤ 3522 -22.0（ -0.6%）
8位 <5714> ＤＯＷＡ 8680.9 -54.1（ -0.6%）
9位 <8804> 東建物 3567.2 -19.8（ -0.6%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2417.7 -13.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6993> 大黒屋 167 +26（ +18.4%）
2位 <4259> エクサＷｉｚ 649 +88（ +15.7%）
3位 <2354> ＹＥデジタル 850 +83（ +10.8%）
4位 <6339> 新東工 1000 +88（ +9.6%）
5位 <3179> シュッピン 1200 +100（ +9.1%）
6位 <5337> ダントーＨＤ 600 +40（ +7.1%）
7位 <3607> クラウディア 365 +22（ +6.4%）
8位 <7901> マツモト 1090 +64（ +6.2%）
9位 <485A> ＰｏｗｅｒＸ 4882 +257（ +5.6%）
10位 <3289> 東急不ＨＤ 1396 +71.0（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8984> ハウスリート 110140 -14560（ -11.7%）
2位 <4594> ブライトパス 63.9 -5.1（ -7.4%）
3位 <7191> イントラスト 1000 -69（ -6.5%）
4位 <7022> サノヤスＨＤ 320 -20（ -5.9%）
5位 <6173> アクアライン 139.5 -7.5（ -5.1%）
6位 <3396> フェリシモ 848 -42（ -4.7%）
7位 <6659> メディアＬ 35.3 -1.7（ -4.6%）
8位 <7678> あさくま 5081 -239（ -4.5%）
9位 <1541> 純プラ信託 8606 -388（ -4.3%）
10位 <4882> ペルセウス 211 -9（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1396 +71.0（ +5.4%）
2位 <6098> リクルート 6740 +214（ +3.3%）
3位 <7741> ＨＯＹＡ 26966.5 +416.5（ +1.6%）
4位 <7752> リコー 1330.5 +17.0（ +1.3%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1744.5 +22.0（ +1.3%）
6位 <8766> 東京海上 7397.4 +89.4（ +1.2%）
7位 <6645> オムロン 4483 +51（ +1.2%）
8位 <6952> カシオ 1416.9 +15.9（ +1.1%）
9位 <6301> コマツ 6080.9 +67.9（ +1.1%）
10位 <6954> ファナック 5361.5 +59.5（ +1.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 628 -10.9（ -1.7%）
2位 <9433> ＫＤＤＩ 2690 -33.5（ -1.2%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1645.2 -14.3（ -0.9%）
4位 <6762> ＴＤＫ 1950 -16.0（ -0.8%）
5位 <5711> 三菱マ 4782.4 -32.6（ -0.7%）
6位 <7911> ＴＯＰＰＡＮ 4079.1 -25.9（ -0.6%）
7位 <9147> ＮＸＨＤ 3522 -22.0（ -0.6%）
8位 <5714> ＤＯＷＡ 8680.9 -54.1（ -0.6%）
9位 <8804> 東建物 3567.2 -19.8（ -0.6%）
10位 <4208> ＵＢＥ 2417.7 -13.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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