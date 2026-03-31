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LINE専門家が教える時短術。溜まった未読通知を一瞬で消す「すべて既読にする」機能とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「なぜLINE通知が消えない？初心者でもわかる原因と対策！」と題した動画を公開。LINEアプリのアイコンに溜まった未読通知を、トークルームを一つひとつ開くことなく一瞬で消す方法を解説した。



多くのユーザーが経験する、大量の未読メッセージを消すために個別のトークを開いて確認する手間。ひらい先生（平井友裕）は、この面倒な作業をわずか数タップで完了できる簡単な手順があると紹介する。



その方法はまず、LINEアプリの「トーク」タブを開くことから始まる。次に、画面の右上にある三本線のメニューアイコンをタップ。するとメニューが表示され、その中に「すべて既読にする」という項目があるという。これをタップすると、「すべてのメッセージを既読にしますか？」という確認のポップアップが表示されるため、「既読にする」を選択する。以上の操作だけで、全ての未読トークが一括で既読処理され、ホーム画面のLINEアイコンに表示されていた赤い通知バッジも消える、と氏は説明した。



この方法を知っていれば、公式アカウントやグループチャットからの大量の通知に悩まされることもなくなるだろう。通知が溜まってしまい、整理が面倒だと感じている方は試してみてはいかがだろうか。