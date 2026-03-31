◇第98回選抜高等学校野球大会 決勝(31日、甲子園球場)

大阪桐蔭(大阪)が智弁学園(奈良)を7−3で破り、5度目の大会制覇を成し遂げました。

2回、1アウト2塁から大阪桐蔭OBの西武・中村剛也選手の長男である8番の中村勇斗選手(2年)がライトへの先制タイムリー。3回には全試合スタメンマスクを被る5番の藤田大翔選手(3年)の2点タイムリー二塁打で突き放します。

先発はサウスポーの川本晴大投手(2年)。初戦で14奪三振完封勝利を記録した怪物2年生が、力のあるストレートを軸に初回から3者連続三振を記録。しかし、3回は四球でランナーを背負うと、タイムリー内野安打で失点。4回はスクイズを決められ、1点差に迫られます。さらに6回は先頭打者からこの日10個目の三振をマークしますが、4番の逢坂悠誠選手(2年)にソロホームランを浴びて、同点に追いつかれます。

それでも直後、3安打で満塁とし、押し出し四球で勝ち越しに成功。さらに黒川虎雅選手(3年)の2点タイムリーが飛び出すなど、一挙4得点。智弁学園のエース杉本真滉投手から7点を奪いました。

再び援護を受けた川本投手は、毎回の15奪三振で、9回150球を投げて完投勝利。チームは2022年以来、4年ぶり5度目の栄冠を手にしました。

▽大阪桐蔭の勝ち上がり1回戦 4−0 熊本工(熊本)2回戦 6−5 三重(三重)準々決勝 4−3 英明(香川)準決勝 3−2 専大松戸(千葉)決勝 7−3 智弁学園(奈良)