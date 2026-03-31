イラン軍が中東地域内の米軍とイスラエル軍指揮官および政治家の宿舎を「合法的報復標的」に規定し、軍事的緊張がさらに高まっている。

イラン軍統合指揮本部ハタム・アルアンビアのエブラヒム・ゾルファガリ報道官は29日（現地時間）の声明で、米国とイスラエルの敵対的テロ行為に対する報復意思を明確にした。

ゾルファガリ報道官は「イラン全域の住居用建物への攻撃に対応し、中東全域にある米軍とシオン主義者（イスラエル）軍司令官、政治家らの宿舎を合法的標的とする」と警告した。

これに先立ちゾルファガリ報道官は米国の地上戦の可能性を強く警告しながら激しい表現も使った。

ゾルファガリ報道官は米軍のイラン領土侵入の試みについて「災難的な結果に帰結する」とし「侵攻する米軍がペルシア湾でサメの餌になる悲惨な結末を迎えるだろう」と述べた。

また「イラン軍はすでに地上戦シナリオにかなり以前から備えてきた」とし「いかなる占領行為も侵略軍の捕虜と壊滅につながるはずだ」と話した。

こうした強硬基調はイラン首脳部全体に広がる状況だ。イラン軍のアボルファズル・シェカルチ報道官も米軍が投宿するホテルを事実上の米国領土と見なして打撃すると警告していた。

アラグチ外相も「米軍がガルフ地域のホテルと事務室を『人間の盾』としている」と非難しながら「該当地域のホテルは米軍の投宿を拒否するべきだ」と述べた。