【ポムポムプリン】『ポムポムビート』と『ポムポムPow』がサブスク解禁！
サンリオより、今年デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の楽曲を、2026年3月25日（水）0時より、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信開始された。
＞＞＞各楽曲のジャケットをチェック！（写真4点）
ポムポムプリンは、こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。
そんなポムポムプリンが初めて配信する2つの楽曲はYouTubeおよびTikTokで計2500万回再生を記録したヒット曲『プリンとマフィンのポムポムビート☆』（2024年4月公開）と、計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング『ポムポムPow（ポウ）』（2025年12月公開）。
『プリンとマフィンのポムポムビート☆』は、 「ポッポッポ ポムポム」というフレーズをリズミカルに繰り返しつつ、「チャームポイントはおしりのしるし」といったポムポムプリンの特徴をアピールする自己紹介ソング。また『ポムポムPow』は、玉屋2060%（Wienners）が作詞・作曲した「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲だ。
同楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう。」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」などといった多くの反響が寄せられており、こうしたファンの皆さまの声を受け、30周年イヤーとなる今年、サブスクリプションサービスでの配信を決定した。
春の新生活を迎えるこの季節、ポムポムプリンが皆様に寄り添ってくれる。ぜひ楽曲を通じて癒しのひとときを楽しんでほしい。
ポムポムプリンはアニバーサリーイヤーである2026年の今年、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを様々な形でお届けしていく。引き続き最新情報にご注目を。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
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ポムポムプリンは、こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。
そんなポムポムプリンが初めて配信する2つの楽曲はYouTubeおよびTikTokで計2500万回再生を記録したヒット曲『プリンとマフィンのポムポムビート☆』（2024年4月公開）と、計600万回以上再生されている30周年のアニバーサリーソング『ポムポムPow（ポウ）』（2025年12月公開）。
同楽曲には「赤ちゃんの娘がこれを聴くと泣き止んでくれるので助かっています！」「大人にこそポムが必要。いつも癒しをありがとう。」「毎日通勤中に聴きたいからサブスク解禁してほしい…！」などといった多くの反響が寄せられており、こうしたファンの皆さまの声を受け、30周年イヤーとなる今年、サブスクリプションサービスでの配信を決定した。
春の新生活を迎えるこの季節、ポムポムプリンが皆様に寄り添ってくれる。ぜひ楽曲を通じて癒しのひとときを楽しんでほしい。
ポムポムプリンはアニバーサリーイヤーである2026年の今年、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しを様々な形でお届けしていく。引き続き最新情報にご注目を。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
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