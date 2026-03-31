硬派イメージへが定着した傑出エンジンのImpulse第３世代！

スズキの400ネイキッドでレーシーな最もスズキらしいモデルといえば、インパルス（Impulse）シリーズ。

ルーツは1982年、GSX400Fのジェントルなイメージを払拭しようと、メーカー自らが「ヨシムラ」風にカスタムしたフォルムとカラーリングで特別モデルとしたのが発端だ。

以来、Impulse（衝撃）は各世代で濃いスズキファンの熱いハートを揺さぶり続けた。

その中でひと際スペシャルなバージョンがこのType S。

スズキは4ストのDOHC4気筒をリリースして間もない頃、アメリカのAMAスーパーバイクレースでウエス・クーリー選手が果敢に先達メーカーへ挑戦、勝利した熱きドラマのレース出場マシンと同じマスコットカウルを装着したGS1000Sを1979年にリリースしていた。

そして1994年、この伝説を激戦区となった400ネイキッド戦線で甦らせようと、インパルスにType Sを加えたのだ。

この1994年からのインパルスは第３世代。400でKATANAを新たに設計したのが発端だった。

KATANAの400エンジンは、外観をGSX1100S KATANAのイメージを受け継ぐよう、BANDITなどのGK75A水冷4気筒をベースに、何とシリンダーの高さを22mmアップ、これに伴いボア×ストロークを56mm×40.4mmから、52mm×47mmと6.6mmもロングストローク化、ストローク/ボア比を1100の0.917に限りなく近い0.904としてフィーリングを少しでも近づけた、とんでもない懲りようだった。

クランクシャフトの鍛造型から新設計となり、ストローク延長と同時にクランクウェブの形状を変更して回転慣性を11％増して、低中速域のフィーリングを粘り強く滑らかな特性としたのだ。

その結果、アイドリングのままローギヤにシフトしてクラッチをゆっくり放すと、GSX400S KATANAはスルスルと発進できるという、400cc4気筒では異例の特性を身につけていた。

こんな素性の良いエンジンを、KATANAのフォルム再現のためだけに生産するのはもったいない……ということで、途絶えていたインパルスの車名を復活、その第３世代として製品化されることとなった。

これはエンジンのみならず、ダブルクレードルのフレームからアルミのスイングアームまで、走りの醍醐味を味わえるハンドリングへと調整され、走り屋ライダーには垂涎のスポーツネイキッドへと仕上げられたのだ。

翌1995年モデルでもType Sは継続され、マフラーのテール形状を変更すると共にブラックに塗装される変更を受けた。

またこの年がちょうどスズキの創業75周年で、その記念モデルにインパルスが選ばれ、Type Sにレースからの青白ではなく、オールブラックにペイントされたスペシャルバージョンも用意されていた

続く1996年もType Sは継続、シート面の形状を前方の外側を削ぎ落とす変更を加えることで足つき性を向上するという、スズキらしい気配りで修正が加えられた。

TypeSはこの1996年モデルが最終バージョンとなったが、インパルスそのものは一旦途絶えるものの、2004年に復活を望む声へ対応、2009年まで生産されるロングランモデルとなったのだ。

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