伝説のグラビア女王が２９日のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に出演し、現在の姿を見せた。

ゲストで登場したのは、元グラビアアイドルでタレントの細川ふみえ。さとう珠緒、井上晴美とスタジオに登場した。

占い師の大串ノリコ氏から「結構早くから彼氏がいますね」「１６歳くらいとかに１個あります」と指摘された細川は、「内緒にしてきました」と動揺。「恋多かったと思います」と意味深にほほえんだ。

大串氏から「男運本当にない」と言われた細川は、「グサっ！」「もうすごい」と図星の顔。さらに大串氏から「付き合うと相手が落ちていくさげまんの相」と厳しい鑑定結果を告げられ、「放送しないで〜」と苦笑。

井上が「今どうなの？」と質問すると、細川は「思ってる人は、いる」と意中の人物がいることを明かした。

細川は２００７年に不動産会社社長と結婚、長男をもうけるも、０９年に離婚。シングルマザーとして育ててきた。この日はタイトな膝上のスカートで美ぼう全開。ＳＮＳ上では「やっぱり綺麗」「若く見える」「懐かしい。最初えっ？て思ったけどみんな変わらないね〜」「とても１８歳の子供がいるように見えなかった」と驚いていた。