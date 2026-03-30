「今日好き」代田萌花（もか）、スリット入りキャミワンピから美脚チラリ「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月29日、自身のInstagramを更新。スリットの入ったキャミソールワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」ギャルJK、美肌輝くノースリのスリットワンピ姿
同日金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS MEETING KANAZAWA」に出演した代田は「GIRLS MEETING KANAZAWAありがとうございました 可愛いお洋服も着れて皆さんにも会えて楽しかったです」とコメント。サイドにスリットの入ったグレーのキャミソールワンピース姿で、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群」「ビジュ最強」「おしゃれで可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ギャルJK、美肌輝くノースリのスリットワンピ姿
◆代田萌花、スリット入りキャミワンピ姿披露
同日金沢で開催された「COLORS JAPAN presents GIRLS MEETING KANAZAWA」に出演した代田は「GIRLS MEETING KANAZAWAありがとうございました 可愛いお洋服も着れて皆さんにも会えて楽しかったです」とコメント。サイドにスリットの入ったグレーのキャミソールワンピース姿で、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「スタイル抜群」「ビジュ最強」「おしゃれで可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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