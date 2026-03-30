VTuber・夢入レゆさんが亡くなったと、2026年3月30日に所属するVTuber事務所「MAHA5JAPAN」（マハパンチャ・ジャパン）が発表した。

ファンの声援「間違いなく彼女が生きるための大きな支え」

同事務所はXで、「弊社所属ライバー『夢入レゆ』が永眠いたしましたことをご報告申し上げます」と報告し、「突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。死亡日や死因は明らかにしなかった。

家族と協議のうえ、夢入さんのSNS等の各種アカウントは、4月中をめどに削除する予定という。また、夢入さんに関連する商品を購入した人については、キャンセル対応を実施するとした。

発表では、次のような家族からのコメントも紹介した。

「夢入レゆを応援してくださったファンの皆様、これまで彼女を支え、愛してくださり本当にありがとうございました。皆様からの温かい応援の言葉や日々の配信での交流は、間違いなく彼女が生きるための大きな支えとなっておりました。彼女もまた、ファンの皆様と過ごす時間を心から愛し、大切にしておりました。彼女にたくさんの愛情を注いでくださったすべての皆様に、家族一同、心より深く感謝申し上げます」

夢入さんのXは2月15日の投稿以降、更新はない。また、YouTubeも、3月は投稿されておらず、2月2日に実施したライブ配信が最後となった。Xでの最後の投稿は、「ほぼ寝て生きてる 不甲斐なくてごめん」だった。

事務所の報告には、ファンや交流のあったVTuberから、驚きと悲しみの声が寄せられている。