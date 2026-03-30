タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。幼少期のトラウマについて語った。

番組では隣人トラブルについてトーク。2児の父である有吉は「あんまり大きな音は出さないようにしてるけどね、うちも今は。子どもがいたりして何があるか分からないよね」と近隣に迷惑がかからないように生活していると話した。

続けて自身の体験を語り「私も最初、生まれて2歳の時はアパート暮らし。ドタバタドタバタするんですよ、2歳ぐらいになると」と説明。「そしたら下に住んでたおじさんが包丁持ってうちの部屋にやって来て。『ドタバタすんな。うるせえ殺すぞ』って言ったという」と振り返り、「それ私2歳ですけど、それが一番最初の記憶ですね」とショックが記憶に刻まれてしまったと苦笑した。

アシスタントのぐりんぴーす落合隆治が「こわー！トラウマ」と声を上げると、宮下草薙の宮下兼史鷹も「衝撃的ですね」と絶句。有吉は「一番原初の記憶が、ドンドンドンドン！って上がってきたおじさんが包丁かなんか持って、『殺すぞ』って」と改めて語り、「だからいまだに日本刀のお店とか包丁のお店とか行くと、ちょっと心臓がバクバクする」と打ち明けていた。