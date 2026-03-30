マンチェスター・シティ長谷川唯が華麗なターンで相手選手を翻弄した

なでしこジャパンMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）が華麗なターンで相手選手を翻弄した。

マンチェスター・シティは現地時間3月28日、イングランド女子リーグ（WSL）の第19節でマンチェスター・ユナイテッドとのダービーに臨んだ。ホームのユナイテッドではFW宮澤ひなた、アウェーに乗り込んだシティでは長谷川、GK山下杏也加、FW藤野あおばの3人が先発出場した。

この大一番で長谷川が自慢の技巧を見せつけた。パスを受けた長谷川は右足でボールをトラップすると相手選手2人からプレッシャーを受けて囲まれる格好となったが、そこから左足インサイド、右足の足裏とリズミカルなタッチで進行方向を180度転換する鮮やかなターンを披露し、2人を一瞬のうちに置き去りにしてみせた。クラブ公式Xでは「長谷川唯の芸術的なターン（日本語版）」「The art of Yui Hasegawa （英語版）」と称された。

すると、ファンからは「惚れ惚れする」「うますぎて意味わかんない」「空間把握能力がヤバい」「天才すぎる」「寄ってくるのを待ってる」「ほぼジダン」「ロナウジーニョ思い出す」「イニエスタの域」と様々な名選手の名前とともに称賛のコメントが寄せられていた。

試合はシティが3-0で勝利を収めた。（FOOTBALL ZONE編集部）