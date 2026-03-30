舌を出して唇を舐める仕草も…『XG』元プロデューサーが保釈　収まらないファンの怒り

〈XGのメンバーには一切の落ち度はございません〉

冷たい雨の中、警視庁湾岸署から茶髪に黒いスーツ姿で出てきたのは、人気アーティストグループ『XG』元プロデューサーのSIMONこと、酒井じゅんほ被告（39）である。

酒井被告は、２月下旬、愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして逮捕。警視庁の調べに対し「１年半前にコカインを始めた」などと、罪を認めていた。そして、３月24日に麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴され、３月25日、保釈保証金200万円を納付。その日のうちに保釈された。

午後７時半、関係者に付き添われ、建物から出てくる直前の酒井被告は、待ち構える大勢の報道陣を見て深く息を吐いた。緊張で口の中が乾いたのか、舌を出して唇を舐める仕草も。そのまま、真っすぐ報道陣の前へ歩き、「すみませんでした」と小声で陳謝。頭を深く下げ、13秒ほどそのままの姿勢を保った。報道陣から「ファンの方にひと言お願いします」と声をかけられたが、応じることなく迎えの車に乗り込んだ。

「酒井被告は、日本人女性７名で結成されたガールズグループ『XG』の総括プロデューサー・SIMONとして世界的評価を得ており、音楽業界では“カリスマ”的存在として名を馳せていました。しかし、今回の逮捕を受けて、所属事務所のエイベックス社は、酒井被告を契約解除。同じ容疑で逮捕された同社の社員２人もすでに懲戒解雇しています」（音楽誌記者）

酒井被告は保釈当日に自身のSNSを更新。

〈今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません。彼女たちは常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます〉

〈タイミングが気に食わない〉

『XG』に言及した。その『XG』は３月25、26日の神戸公演を無事終え、４月には福岡、東京の両公演を控えており、その後は世界ツアーを予定している。

これにSNSでは、ファンからの声が多く投稿された。酒井被告が音楽業界にもたらしたこれまでの功績を讃えるコメントもあったが、『XG』のワールドツアー中に保釈されたことに、SNSでは〈タイミングが気に食わない〉〈保釈中にどうせまたやるんじゃないの？〉など、いまだ怒りが収まらないといったコメントも少なくなかった。

今後、酒井被告の裁判はどのように進められるのだろう。犯罪ジャーナリストの小川泰平氏に聞いた。

「最近、著名人が大麻所持で逮捕される事案は増えていますが、コカイン使用容疑はあまり多くありません。これは、入手できたルートがたまたまコカインだったという可能性もあるので、警察は、入手ルートについても、かなり厳しい取り調べを行ったと思われます。ただ、支払われた保釈金が200万円で通常の手続きによる保釈ですので、しっかり反省しており逃亡の恐れもないと判断したということ。初犯で、社会的制裁を受けていることも考慮されて、執行猶予判決となるでしょう。遅くとも５月中には判決が出るものと思われます」

今後の経緯を見守りたい──。