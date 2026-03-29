

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した百瀬百花





18歳らしからぬメリハリボディの逸材、百瀬百花（ももせ・ももか）ちゃんが3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに初登場！ 「ミスマガジン2025」ベスト16に選出されて以降、着々と力をつけた百花ちゃん。今しか見られない表情、そしてラストとなる制服姿を見逃すな！

【写真】百瀬百花の初グラビア

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【撮影前は毎朝腹筋。帰りは1万歩のウオーキング】

――週プレ初グラビアはいかがでしたか？

百瀬 最初に撮影していただけるって聞いたときはうれしくてドキドキしたんですけど、あんまり実感が湧かなくて。

でも、撮影当日に現場に入って衣装を見たときに、私の好みのものがたくさんあって、すごくうれしかったです。スタッフの皆さんが私の個性を生かした衣装にしたと教えてくれて、気が引き締まりました。

――百瀬さんを初めてお写真で見たときは気が強い印象を持ったんですが、実際は全然そんなことないんですね。

百瀬 ギャップがあるって言われることがけっこう多いかもしれないです。怖そうとか言われることが多くて。実際はまったくそんなことないんですけど......。

――お気に入りのカットやシチュエーションはありますか？

百瀬 全部お気に入りなんですけど、最後の渋谷のカットはモデルデビューしたなって感じでお気に入りです。高校生のときは学校帰りにプリクラ撮りに行ったりアサイー食べに行ったり、よく通っていた思い入れ深い場所だったので。

――これは百瀬さんのインスタに載っていた渋谷の写真をモチーフにしたんです。

百瀬 ありがとうございます。あとはスタッズのついた白い水着がお気に入りです。オリーブ色のパーカを着て、あんまり見えないんですけど、ヘッドホンもつけていてそれもかわいかったです。

――撮影に向けて何かしたことはありますか？

百瀬 いくつかあるんですけど、まず学校に行く前に朝早く起きて、腹筋を頑張りました。ウエストを褒めていただくことが多いので、それをもっと生かせたらなと思いました。あと毎日学校帰りに普段とは違う駅まで1万歩歩きました。あ、あとグラビアを見てポーズの勉強もしました！

――そのかいもあって、素晴らしいポージングでしたね。高校卒業直後ということで、高校生活を振り返ってみていかがですか？

百瀬 友達や家族や先生たちやいろいろな人に支えられた高校生活でした。高校2年生のときに芸能活動を始めたので、環境も一気に変わりましたし、非常に濃い生活でした。

――学業とのバランスは大変じゃなかったですか？

百瀬 やっぱりお仕事で学校を休まないといけない日もあったりして、授業についていくのが大変でした。それでも先生がサポートしてくれたおかげで、なんとかテストも乗り越えられました......！

――学校生活で一番楽しかった思い出はありますか？

百瀬 体育祭のリレーで転びそうになったことですね（笑）。あとはやっぱり渋谷で遊んでいるのが楽しかったです。今思えばかなり青春みたいなこともしていて、学校の帰り道に河川敷があるんですけど、そこで友達と夕日を見ながら音楽流して帰ってました（笑）。

――高校卒業後の進路は？

百瀬 大学に進学します。ただ大学が遠くて、片道2時間かかるんです（笑）。これまでの通学時間はインスタとかでおしゃれな方を見て研究していたんですけど、これからはもっと長くなるので、英語を学ぶ時間に充てたいです。

――今後の目標はありますか？

百瀬 まずはグラビアで唯一無二の存在になって、いつか表紙を飾りたいです。今回の撮影が本当に楽しくて......いい意味でグラビアの沼にハマった感じがあります（笑）。どんどん出たいって気持ちが強くなりました。

あとはRIZINガールをやってみたいんです。熱い思いを持った団体の皆さんと一緒にお仕事をしてみたいなっていうのがあります。

あとファッション系のモデルもやってみたいなって思ったり、演技もしたかったり。今は幅を狭めず、小さなところからもチャンスをつかめるように、いろんなことに挑戦したいです！

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／淡路美里（POIL）

●百瀬百花（ももせ・ももか）

2008年1月7日生まれ 千葉県出身

身長162cm B90 W59 H86

○高校在学中に挑戦した「ミスマガジン2025」では、初挑戦ながらもベスト16に選出。惜しくも賞は逃すも、オンリーワンの存在感を印象づけた。この春、高校卒業後はさまざまなステージへと活躍の幅を広げる。

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百瀬百花デジタル写真集『大人になるって？』 撮影／鈴木ゴータ 価格／1100円（税込）





撮影／鈴木ゴータ