『今夜の豊臣兄弟！』長政の父が不穏な動きをしていて…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第12回「小谷城の再会」が、29日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。
今回は、信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石を贈る。だが義昭は、信長と目指すものが違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は、あるとき信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。長政（中島歩）と市は幸せに見えたが、裏では織田を快く思わない長政の父・久政（榎木孝明）が不穏な動きをしていて…
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
前回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。だが堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。そんな中、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する。