日本バラエティ初挑戦NOWZシユン「世界的有名なアーティストに」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画としてメンバーの個別アンケートインタビューを公開。今回は鋭い目つきとハスキーボイスがチャームポイントのシユンの回答を紹介。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。
◆シユン アンケート回答
１）お名前 キムシユン
２）生年月日 2004.08.24
３）MBTI ESTP
４）チャームポイントは？ 鋭い目つき、ハスキーボイス
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ NCTマーク先輩、ZEROBASEONEハンビンさん
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ スタイル！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 海やキャンピングに行きたい！（ヒーリング）
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ ウェブトゥーン
９）自分の性格をひと言で表すと？ （周りからどう言われるか、なども含めて） 四次元
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 顔
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ スカイダイビング
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 札幌ビール工場見学、体験
13）これからの目標は？ 世界的に有名なアーティストになって大きな影響力を持ちたい
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 今回のにほんデビューアルバムに大きな関心と愛をお願いします！これからもっと日本語の勉強をしてコミュニケーションを自由自在に取れるようにします！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けする。
◆シユン アンケート回答
１）お名前 キムシユン
２）生年月日 2004.08.24
３）MBTI ESTP
４）チャームポイントは？ 鋭い目つき、ハスキーボイス
５）憧れのロールモデル（尊敬するアイドル）は？ NCTマーク先輩、ZEROBASEONEハンビンさん
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ スタイル！
７）お休みがあったら、何がしたい？ 海やキャンピングに行きたい！（ヒーリング）
８）最近のマイブーム（ハマっていること）は？ ウェブトゥーン
９）自分の性格をひと言で表すと？ （周りからどう言われるか、なども含めて） 四次元
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 顔
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ スカイダイビング
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 札幌ビール工場見学、体験
13）これからの目標は？ 世界的に有名なアーティストになって大きな影響力を持ちたい
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 今回のにほんデビューアルバムに大きな関心と愛をお願いします！これからもっと日本語の勉強をしてコミュニケーションを自由自在に取れるようにします！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.