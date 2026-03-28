ドイツMFヴィルツが2ゴール2アシストの大活躍

ドイツ代表は現地時間に行われたスイス代表との国際親善試合で4-3の勝利を収めた。

この試合で全4ゴールに絡む圧巻のパフォーマンスを披露したのが、リバプールに所属する22歳のドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツだ。ドイツ紙「ビルト」は「すべてに関与し、ヴィルツの話題で持ちきりだ」と伝え、この試合で最も高い評価となる採点1を付けてその活躍を絶賛している。

ヴィルツは前半26分にジョナサン・ターの得点をアシストすると、同45分にもセルジュ・ニャブリのゴールをお膳立て。そして2-2で迎えた後半16分には、ペナルティーエリアの左角から鮮やかなシュートをゴール右隅の完璧なコースに突き刺した。現地メディアはこれを「今月の最優秀ゴール級」と報じ、背番号10が見せた卓越した技術に驚きを隠さなかった。

さらに試合終了間際の後半40分、ヴィルツは再び16メートルの距離から見事なシュートを放ち、チームを4-3の勝利に導く決勝弾をマークした。同メディアは「2点目のゴールを見れば、彼が明確に狙っていたことが分かる」と綴っており、土壇場で試合を決める仕事を完遂した若き司令塔の勝負強さを「素晴らしい」と高く評価している。

試合後、ヴィルツは満面の笑みを浮かべながらピッチを後にした。同メディアは「ドイツ代表のユニフォームを着て以来、おそらく最高のパフォーマンスだった」と指摘している。スタンドには両親も駆けつけており、特別な瞬間を家族と共有した。22歳のスターは「自分たちはどの国に対しても引けを取らない大きな国だ」と言及しており、ワールドカップに向けて強い自信を覗かせた。（FOOTBALL ZONE編集部）