世界初のディーゼル・スーパーカー

ル・マン24時間レースで数年にわたり圧倒的な強さを誇ったアウディは、2005年12月、次回の参戦車両がディーゼル車となることをサプライズ発表した。それが『R10 TDI』だ。

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ディーゼル車のル・マン参戦は初めてではなかったが、総合優勝を果たしたのは2006年のR10 TDIが初めてだった。さらに、その後2年連続で優勝している。



アウディR8 V12 TDIコンセプト アウディ

当時、欧州ではCO2排出量の削減が求められ、ディーゼル車に対してガソリン車よりも低い税率が適用されていたため、アウディにとっては優れたマーケティングツールとなった。

その結果、2008年の初め、アウディはル・マンでの活躍にインスパイアされたディーゼルエンジン搭載の高性能モデルを次々と発表するという、あまりにも短いピークを迎えた。

その先駆けとなったのが、2008年1月に「世界初のディーゼル・スーパーカー」として発表された『R8 V12 TDI』のコンセプトモデルだ。確かに物議を醸すアイデアではあったが、その詳細が明らかになるにつれ、人々はどんどん魅了されていった。

新開発のツインターボチャージャー付き5.9L V12エンジンを搭載したコンセプトモデルは、既存のR8に搭載される4.2L V8ガソリン（420ps）よりも高い出力（500ps）と約2倍のトルクを発揮しながらも、燃費は約10km/lを達成できると言われていた。

そしてドラマチックなことに、オープンゲート式の6速マニュアル・トランスミッションもそのまま採用されていた。

小型ハッチバックにも極太トルク

何より素晴らしいのは、多くのコンセプトカーとは異なり、完全に走行可能な状態だったことだ。AUTOCAR UK編集部は2008年4月、試乗のためにマイアミへ飛び、その最初の印象は上々だった。

R8 V12 TDIコンセプトは102kg-mという途方もないトルク（わずか1750rpmで発生！）を誇り、実に速かった。また、排出ガス規制に対応するためエンジンには多数のフィルターが搭載されており、排気音はほぼ完全に抑えられ、非常に洗練された走りを見せた。



アウディA3 TDIクラブスポーツ・コンセプト アウディ

試乗担当の記者は「このクルマは、世界がこれまでに見た中で最高の普段使い可能なスポーツカーになる可能性がある」と結論づけた。アウディも1年半後には生産開始できると自信を持っていた。

ディーゼル車の勢いはそこで止まらなかった。R8の直後、新進気鋭のSUV『Q7』の最上位モデルが同じV12ディーゼルエンジンを搭載し、R10 TDI由来の噴射システムとクランクシャフトを備えて量産化が決まった。

続いて登場したのが、あまり知られていない『A3 TDIクラブスポーツ』というコンセプトモデルだ。

2代目A3をベースにしたTDIクラブスポーツは、2.0L直列4気筒ディーゼルエンジンから224ps、45.9kg-mを発生し、ディーゼル・ホットハッチの先駆けとなった。大胆なボディエクステンションやカーボンセラミックブレーキを装備し、室内にはバケットシートとR8のゲート式マニュアル・トランスミッションが採用された。

時代の証人？ 唯一実現した大型SUV

わずか数か月の間に、これら3台のクルマが次々と発表され、アウディの意思を明確に示した。つまり、ディーゼルエンジンが同社の高性能車ラインナップにおいて重要な役割を担っていくということだ。しかし、技術的な問題か、あるいはニーズへの不安か、A3 TDIクラブスポーツはプレス用の写真にとどまった。その代わりに、アウディは2010年に5気筒ガソリンエンジンのRS3を投入した。

R8 V12 TDIも、大々的な宣伝にもかかわらず、同様に実現することはなかった。量産化が約束されていたが、代わりにR8のラインナップの頂点に立ったのはV10ガソリン仕様だった。市販導入の望みはまだ残されていたかもしれないが、言わずもがな、2015年のフォルクスワーゲンのスキャンダルによってその構想は完全に潰えてしまった。



アウディQ7 V12 TDI アウディ

その後、『S4』、『SQ5』、『SQ7 TDI』など、スポーティなディーゼル車が時折ラインナップに加わることはあった。しかし、2008年に発表されたあのフラッグシップモデルほど興味深いものは現れず、今日に至るまで、アウディの高性能車は依然としてガソリンを燃やし続けている。

つまり、この波乱に満ちた時代を生き残ったのは、2008年から2012年にかけて限定生産されたQ7 V12 TDIだけなのだ。現存する車両は非常に希少である。その理由は、当初の新車価格が9万6295ポンド（現在の価値で16万ポンド＝約3400万円相当）だったこと、そして維持費が莫大で、購入直後の価値下落が凄まじかったことにある。

しかし、ごく短期間において、アウディにとってディーゼルエンジンこそが至高のパフォーマンスの象徴であったという事実を今に伝えるものと言えるだろう。