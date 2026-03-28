

――――――――――――――――――― 3月30日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (3月18日～19日開催分、8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ2月輸入物価指数 (15:00)

・ユーロ圏3月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏3月景況感指数 (18:00)

・ドイツ3月消費者物価指数 (21:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇エスクリ <2196> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ランドコンピュータ <3924> [東証Ｐ]：上場廃止

〇東邦システムサイエンス <4333> [東証Ｐ]：上場廃止

〇黒崎播磨 <5352> [東証Ｐ・福証]：上場廃止

〇ＴＯＹＯイノベックス <6210> [東証Ｓ]：上場廃止

〇日精樹脂工業 <6293> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止

〇日野自動車 <7205> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止

〇佐鳥電機 <7420> [東証Ｐ]：上場廃止

〇パリミキホールディングス <7455> [東証Ｓ]：上場廃止

〇萩原電気ホールディングス <7467> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止

〇アイフル <8515> [東証Ｐ]：上場廃止

〇タカミヤ <2445> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 3月31日 (火) ――

◆国内経済

・3月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★2月完全失業率 (8:30)

★2月有効求人倍率 (8:30)

★2月鉱工業生産 (8:50)

・2月商業動態統計 (8:50)

・2月自動車輸出実績 (13:00)

・2月建機出荷 (13:00)

・2月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・マクロン仏大統領来日 (～4月2日)

・ＮＴＴドコモが3Gサービスを終了

・紙媒体のタウンページ廃止、番号案内サービス「104」終了

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

★中国3月製造業PMI (10:30)

・中国3月非製造業PMI (10:30)

・英国10-12月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ3月失業率 (16:55)

・ユーロ圏3月消費者物価指数 (18:00)

・米国1月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国1月FHFA住宅価格指数 (22:00)

・米国3月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国3月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国2月JOLTS求人件数 (23:00)

【海外決算】

[米]ナイキ

◆新規上場、市場変更 など

〇シード <7743> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 4月 1日 (水) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・3月新車販売 (14:00)

・3月軽自動車販売 (14:00)

・共同親権導入の改正民法施行

・こども誰でも通園制度が全国実施開始

・子ども・子育て支援金制度創設

・私立高校授業料と公立小学校給食費の無償化開始

・65歳以上を対象とした在職老齢年金制度の減額基準額 (賃金と厚生年金の合計) が月額51万円から62万円に引き上げ

・国民健康保険の年間保険料の上限額を109万円から110万円に引き上げ

・老朽マンションの解体促進の改正マンション関係法が施行

・軽油引取税の暫定税率廃止

・日本版排出量取引制度 (GX-ETS) が本格稼働

・防衛特別法人税適用開始

・日経平均株価構成銘柄の定期入れ替え

◆国際経済ｅｔｃ

・ノルウェー市場休場

・中国3月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ3月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏3月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏2月失業率 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国3月ADP雇用統計 (21:15)

★米国2月小売売上高 (21:30)

・米国3月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国2月建設支出 (23:00)

・米国1月企業在庫 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

◆新規上場、市場変更 など

★ＡＲＣＨＩＯＮ <543A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

★ＧＭＳグループ <544A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

★トランヴィア <545A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

★ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス <546A> ：東証Ｐ・名証Ｐ (テクニカル上場)

★ムニノバホールディングス <547A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)

〇サンデー <7450> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ユニチカ <3103> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇コラボス <3908> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇スカラ <4845> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇リンクバル <6046> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 4月 2日 (木) ――

◆国内経済

・3月マネタリーベース (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・ファストリ <9983> が3月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン、メキシコ、ノルウェー、スウェーデン市場休場

★米国2月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国2月製造業新規受注 (23:00)

・トランプ米政権「相互関税」公表から1年

◆新規上場、市場変更 など

★ビタブリッドジャパン <542A> ：東証Ｇ上場

〇ファンデリー <3137> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 4月 3日 (金) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

★米国 (外国為替市場が通常取引、債券市場が短縮取引、株式、商品市場が休場) 、英国、香港、台湾、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、インド、インドネシア、シンガポール、フィリピン、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、南アフリカ市場休場

・中国3月RatingDogサービス業PMI (10:45)

★米国3月雇用統計 (21:30)

・米国3月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国3月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・ニューヨーク国際自動車ショー (～4月12日)

◆新規上場、市場変更 など

〇ダイヤモンドエレクトリックホールディングス <6699> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 4月 4日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・韓国前大統領罷免から1年



――――――――――――――――――― 4月 5日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・京都府知事選投開票

・国民民主党党大会



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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