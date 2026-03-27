“日本一美しい女子大生”決定 関西学院大学・田中葵さんが6冠獲得【ミスオブミス2026】
【モデルプレス＝2026/03/27】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催。関西学院大学・社会学部3年の田中葵（たなか・あおい）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”ファイナリストたち
アナウンサー志望で、現在はセント・フォース関西に所属している田中さん。グランプリを受賞した心境を聞かれると「グランプリをいただくことができて本当に嬉しいです！ここまで来られたのは、応援してくだった皆様のおげです。少しでも皆様に恩返しができたのかなと思うと嬉しい気持ちと感謝の気持ちです」と笑顔でコメント。「私自身、人生でこんなにも大きな期待を向けていただいたことは初めてでした。ここまで諦めずに頑張ってきてよかったと本当に思っています。これからもさらに成長していけるように頑張りますので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです。たくさんの応援、本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。
田中さんは、グランプリのほか、CanCam賞・RAGEBLUE賞・Pococha賞・MURUA賞・Heather賞も獲得。グランプリ賞金50万円、メディア出演など豪華副賞が贈呈された。
なお、準グランプリは慶應義塾大学・法学部1年の田口心晴（たぐち・こはる）さん、成蹊大学・法学部政治学科2年の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さん、モデルプレス賞には立命館大学・産業社会学部1年の江川萌奈（えがわ・もな）さんが選ばれた。
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部 3年
出身地：大阪府
趣味：編み物
特技：ダンス
将来の夢：アナウンサー
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。2003年度より開催され、今回で23年⽬を迎える。昨年度グランプリは橋本菜々子（成蹊大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
なお、全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」も同時開催。MCは井上裕介（NON STYLE）と谷尻萌アナウンサーが務め、ゲストとして過去受賞者でもある⼭賀琴⼦が出演した。（modelpress編集部）
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◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」グランプリは田中葵さん
アナウンサー志望で、現在はセント・フォース関西に所属している田中さん。グランプリを受賞した心境を聞かれると「グランプリをいただくことができて本当に嬉しいです！ここまで来られたのは、応援してくだった皆様のおげです。少しでも皆様に恩返しができたのかなと思うと嬉しい気持ちと感謝の気持ちです」と笑顔でコメント。「私自身、人生でこんなにも大きな期待を向けていただいたことは初めてでした。ここまで諦めずに頑張ってきてよかったと本当に思っています。これからもさらに成長していけるように頑張りますので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです。たくさんの応援、本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。
なお、準グランプリは慶應義塾大学・法学部1年の田口心晴（たぐち・こはる）さん、成蹊大学・法学部政治学科2年の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さん、モデルプレス賞には立命館大学・産業社会学部1年の江川萌奈（えがわ・もな）さんが選ばれた。
◆田中葵（たなか・あおい）さんプロフィール
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部 3年
出身地：大阪府
趣味：編み物
特技：ダンス
将来の夢：アナウンサー
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。2003年度より開催され、今回で23年⽬を迎える。昨年度グランプリは橋本菜々子（成蹊大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
なお、全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」も同時開催。MCは井上裕介（NON STYLE）と谷尻萌アナウンサーが務め、ゲストとして過去受賞者でもある⼭賀琴⼦が出演した。（modelpress編集部）
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