「唯一の日」に名を刻んだ村上宗隆　MLBデビュー戦1号が生んだ歴史的瞬間「25000日以上あるが…」

村上がデビュー戦で意地の一発を放った(C)Getty Images

鮮烈な一撃だ。

現地時間3月26日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」として先発出場。チームが2-14と大敗を喫する中、9回に1号ソロを放つなど、2打数1安打、1打点、2四球と奮起した。

【動画】豪快にメジャー1号！村上宗隆の本塁打をチェック

9回先頭の第4打席で村上は、右腕ジェーク・ウッドフォードと対峙すると、カウント1-1から甘く入ったカットボールを一閃。これが打球速度103マイル（約166キロ）、飛距離384フィート（約117メートル）を計測する右翼席への一発となった。日本人選手がMLBデビュー戦でアーチを架けるのは、史上6人目だ。

なおこの日、MLB初本塁打を放ったルーキーは、村上だけではない。メッツのカーソン・ベンジは、パイレーツとの本拠地開幕戦で6回に右中間席への1号ソロを記録。さらに、カージナルスのJJ・ウェザーホルトは、レイズとの本拠地開幕戦で3回に中越えの1号ソロを放った。