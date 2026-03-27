読者が選ぶ「BLドラマ胸キュン校内シーン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/27】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「胸キュン校内シーン」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「BLドラマ胸キュン校内シーン」トップ10を発表する。
【写真】「BLドラマ胸キュン校内シーン」TOP5一覧
1位：「美しい彼」（最終話／MBS）
平良（萩原利久）＆清居（八木勇征）の化学室での告白シーン
2位：「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（5話／読売テレビ）
プールサイドで蛭川（上村謙信）が水無瀬（本島純政）にキスして「学校ではやめろ」と言われるシーン
3位：「美しい彼」音楽室で平良が清居の手の甲にキスをするシーン（3話／MBS）
4位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（最終話／ABCテレビ）
教室で渡会（簡秀吉）が日置（藤本洸大）に3回キスをするシーン
5位：「美しい彼」（2話／MBS）
平良＆清居、ホースで水をかけ合うシーン
6位：「高良くんと天城くん」（6話／MBS）
教室で高良（佐藤新）と天城（織山尚大）が仲直りしてキスをするシーン
7位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（8話／ABCテレビ）
教室のロッカーの後ろで渡会が日置に「結婚しよ」と言うシーン
8位：「君には届かない。」（最終話／TBS）
ヤマト（前田拳太郎）＆カケル（柏木悠）、想いが通じ合ったあと保健室でキスするシーン
9位：「消えた初恋」（最終話／テレビ朝日系）
中庭で井田（目黒蓮）が青木（道枝駿佑）をバックハグするシーン
10位：「ひだまりが聴こえる」（5話／テレビ東京系）
階段で航平（中沢元紀）が太一（小林虎之介）にキスして告白するシーン
調査期間：2026年3月5日〜3月12日
回答数：5,871件（性別比：女性96.8％、男性0.7％、回答なし2.5％）
年代内訳：10代14.9％、20代16.8％、30代50％、40代9.6％、50代6.4％、60代以上2.2％
└うち学生の回答数：1,087件
└内訳：小学生0.5％、中学生12.7％、高校生38.5％、大学生・専門学生・大学院生48.4％
数々の名シーンを抑え、見事1位に輝いたのは「美しい彼」（MBS／2021年）最終話にて、カリスマ・清居が自分とは正反対の同級生・平良に想いをぶつける化学室でのシーン。いつもクールな清居が、感情を爆発させ涙ながらに本音を明かす姿に心を掴まれる人が多数。想いをぶつけ合った末、結ばれた2人の美しいラブシーンも本作の伝説としてファンの間で語り継がれている。
＜読者コメント＞
・「2人が本音をぶつけ合う大好きなシーンです。平良の清居を想う気持ちと、清居の平良を想う気持ちがぶつかって重なって一つになる場面はいつ観ても感動します」
・「『今までと同じなら、やだ』の清居の可愛さに心臓を撃ち抜かれました。あのキングが！八木勇征くんの演技がとても素晴らしくて惹き込まれました」
・「全てがここに詰まってる」
・「すれ違い続けた2人の想いが深夜の化学室でやっと通じ合う。素直な告白じゃないところも愛おしいし、結ばれるシーンでは夜の光の中で重なり合う2人のシルエットが美しくて尊くて泣けました」
・「ひたすら美しい。キャスト、スタッフ全員で作り上げた映像の力に圧倒される」
続く2位は「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）5話にて、クラスの問題児・蛭川が優等生・水無瀬にプールサイドでキスするシーン。手を繋ぎ語り合う中、チャイムに促され立ち上がった水無瀬を、蛭川が引き寄せ不意打ちのキスを落とす。驚いた水無瀬が放った「学校ではやめろ」という言葉の真意を、蛭川が「学校では…？」と自分なりに解釈し、嬉しそうに後を追う姿が印象的。2人の距離が縮まった、不器用で愛おしい一幕に胸キュンの声が多数集まった。
＜読者コメント＞
・「不意打ちキスをした後、水無瀬が『学校ではやめろ』と言って『学校では…』と蛭川が嬉しいのを噛み締めて水無瀬を追いかけちゃうところまでセットで胸キュンでした。周りには秘密にしている2人だけど、特別な時間を覗き見しているようで、どうか2人で幸せになってほしいと願わずにはいられなかったです」
・「蛭川からキスされた直後『学校ではやめろ！』と強めに言い放つ水無瀬に対して（え、じゃあ、学校じゃなきゃいいんだ）とポジティブ思考で喜びを噛み締める蛭川が可愛くて胸キュンです」
・「突然キスされて怒る水無瀬だけど『学校で“は”やめろ』という違う意味にも捉えられる発言をしたことに胸キュンした」
・「手繋ぎからのキスで、水無瀬の『学校ではやめろ』からの蛭川の『学校では？』の後の嬉しそうな顔。2人が少しずつ近づいて心を許し合っていく姿にキュンします」
・「2人の距離がグッと縮まった瞬間で、このシーンの後から蛭川の押しが加速したように思うから」
3位は「美しい彼」3話から、音楽室で平良が清居の手にキスをするシーン。余裕たっぷりに手を差し出す清居にひざまずきそっとキスを落とす平良だが、実は清居も大きく動揺していたことが5話で明らかになり、そのギャップに胸キュン。音楽室の柔らかな雰囲気の中での綺麗なシーンを「絵画みたい」と表現するコメントも多かった。
＜読者コメント＞
・「映像美！言わずもがな名シーンなのですが、5話で清居の表情が見れた時ひっくり返りました」
・「言葉にならないほど綺麗」
・「初めてこのシーンを観た時に、息を呑む美しさはこういうことなのかと思うほど関係性を表してるシーンにドキドキしました。あまりBL作品は観たことがなかったけど、私にとってこの作品は数少ない、深く刻まれる作品になりました」
・「清居だけが特別と告げる平良。2人の間に流れる空気感が清く、とても美しいシーンにキュンとしました」
・「画がとにかく美しく、絵画みたい。後に、この時の清居がどんな表情をしていたのか分かった時の胸のときめきがすごかった」
「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ／2025年）最終話より、放課後の教室で、平凡な男子高校生・日置と一軍爽やかイケメン・渡会の想いが結ばれるキスシーンが4位に。これまで渡会から想いを伝えリードすることが多かったが、ここでは日置から「俺たち付き合わない？」とストレートにぶつかる。そして、2人だけの世界に浸りながら重ねられた3回のキス。不意打ちのキスに驚きつつも、幸せを噛み締めるような日置の表情は、まさに物語の集大成にふさわしい、多幸感溢れる名場面となった。
＜読者コメント＞
・「『渡会がいいし、渡会じゃなきゃ嫌』ってストレートに言葉で伝えている姿に涙が出ました。私も『日置と渡会がいいし、日置と渡会じゃなきゃ嫌！』って思いながら観てました」
・「誰もいない教室のド真ん中での3連発射撃を永遠リピートしてます」
・「3回キスシーンがあって、最後の去り際のキスが反応も含めて全てがキュンとくる」
・「普段は渡会から猛アピールするのに『付き合おう』と日置から告白するところがとても好きです。その後、日置へ渡会がキスするシーンで最後の不意打ちキスがとても好きです」
・「日置から告白するところが新鮮で、ギャップを感じて、心臓がギュッとなりました。渡会が可愛くなる感じと、日置の男らしいところがいつもの立場と逆転してるようで最高です！」
そして5位は「美しい彼」2話から、平良と清居がホースで水をかけ合うシーン。ヒエラルキー関係なく、2人がじゃれ合う等身大の高校生の姿に心を掴まれる人が多かった。また、1話約30分、全6話という構成で名場面がぎゅっと詰め込まれた同作だが、このシーンは約3分にも及び、スタッフ陣が丁寧に描いていることが垣間見える。
＜読者コメント＞
・「ひらきよ（平良＆清居）の2人がヒエラルキー関係なく初めて対等な関係で水を掛け合いながらはしゃいでいる姿は、キラキラしすぎてギュンギュンでした」
・「2人の距離がグッと近くなる印象的な場面だから」
・「平良と清居は想い合っていてもいつもどこかすれ違っていて、対等な立場になれないのですが、あのシーンだけは等身大の高校生でキラキラしていてドキドキしました」
・「2人の美しさ、映像美、BGMすべてが見事にマッチして、これ以上ない美しいシーンになっています」
・「2人がとても楽しそうで、かつ清居の美しさが際立っていた。キラキラして本当に素敵なシーンだったから」
6位：「高良くんと天城くん」教室で高良と天城が仲直りしてキスをするシーン
＜読者コメント＞
・「何より美しい。2人のお互いを想う気持ちがセリフが少ないのに溢れ出ている。何度も見返してしまう」
・「すれ違っていた2人がお互いに謝って『好き』と言い合った後のキスがたまらないです」
・「高良が優しく天城を抱きしめて『勝手に妬いてた、ごめん、冷たくして』と素直に謝るところ。天城の唇を指で触るところもやばいです！とにかく高良が天城を大切に想っていることが伝わってきます！」
7位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」教室のロッカーの後ろで渡会が日置に「結婚しよ」と言うシーン
＜読者コメント＞
・「辻谷（山田健人）が日置に抱き着いて『もう結婚しよ？』って言ってるのを見て嫉妬して、日置を教室の後ろに連れ出し『じゃあ俺と結婚して。結婚しよ？』を上目遣いで言う渡会が今までにない可愛らしさで度肝を抜かれました」
・「嫉妬してる渡会が可愛すぎるし、その後の日置の反応も全部可愛すぎるから」
・「背の高い渡会が拗ねながら上目遣いでプロポーズしているのが可愛らしいから」
8位：「君には届かない。」ヤマト＆カケル、想いが通じ合ったあと保健室でキスするシーン
＜読者コメント＞
・「『ずっとこうしたかった』というセリフも相まって、ヤマトのこれまで秘めてきた想いが一層伝わってくるシーンだから」
・「ヤマカケ2人の想いがようやく通じ合って気持ちが高ぶったヤマトが衝動のままにキスをしているのが最高です」
・「純粋で美しくて、胸がキュンとしました」
9位：「消えた初恋」中庭で井田が青木をバックハグするシーン
＜読者コメント＞
・「青木くんが別れを告げた後の不意打ちの井田くんのバックハグ。青木くんも井田くんの手に小さな手を添える。自分の気持ちに気付き、必死で、涙を浮かべながら訴える井田くん、そしてそれに応える青木くん。何度観ても胸が熱くなり、ウルウルしてしまいます。キュンキュンが止まりません」
・「なかなか自分の想いに気づくのが遅かったり、愛情表現が少ない井田が、最後に想いを言葉でも行動でもちゃんと伝えられたシーンだから」
・「2人のピュアさがたまらない」
10位：「ひだまりが聴こえる」階段で航平が太一にキスして告白するシーン
＜読者コメント＞
・「今までで抑えていた太一への気持ちが溢れてしまう航平と、航平の想いをようやく知る太一にキュンキュンしたのと同時に切なくもなり、感情が忙しかったシーンです」
・「太一が簡単には航平との関係を断ち切れずに追いかけていく姿、そして航平が覚悟を決めて放つキス。どちらも“愛”の表現だと思います。中沢元紀さんと小林虎之介さんの2人が作り出す空気感には、本当に胸が締め付けられました」
・「太一の真っ直ぐさと、航平がやっと心を開いた感じが重なって『やっとここまで来たんだ』という温かさと切なさが同時に伝わってくるシーンでした。派手さはないキスシーンでしたが、静かに2人の関係が一歩進んだのがはっきり分かるシーンでした」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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【写真】「BLドラマ胸キュン校内シーン」TOP5一覧
◆「BL胸キュン校内シーン」トップ10
1位：「美しい彼」（最終話／MBS）
平良（萩原利久）＆清居（八木勇征）の化学室での告白シーン
プールサイドで蛭川（上村謙信）が水無瀬（本島純政）にキスして「学校ではやめろ」と言われるシーン
3位：「美しい彼」音楽室で平良が清居の手の甲にキスをするシーン（3話／MBS）
4位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（最終話／ABCテレビ）
教室で渡会（簡秀吉）が日置（藤本洸大）に3回キスをするシーン
5位：「美しい彼」（2話／MBS）
平良＆清居、ホースで水をかけ合うシーン
6位：「高良くんと天城くん」（6話／MBS）
教室で高良（佐藤新）と天城（織山尚大）が仲直りしてキスをするシーン
7位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（8話／ABCテレビ）
教室のロッカーの後ろで渡会が日置に「結婚しよ」と言うシーン
8位：「君には届かない。」（最終話／TBS）
ヤマト（前田拳太郎）＆カケル（柏木悠）、想いが通じ合ったあと保健室でキスするシーン
9位：「消えた初恋」（最終話／テレビ朝日系）
中庭で井田（目黒蓮）が青木（道枝駿佑）をバックハグするシーン
10位：「ひだまりが聴こえる」（5話／テレビ東京系）
階段で航平（中沢元紀）が太一（小林虎之介）にキスして告白するシーン
調査期間：2026年3月5日〜3月12日
回答数：5,871件（性別比：女性96.8％、男性0.7％、回答なし2.5％）
年代内訳：10代14.9％、20代16.8％、30代50％、40代9.6％、50代6.4％、60代以上2.2％
└うち学生の回答数：1,087件
└内訳：小学生0.5％、中学生12.7％、高校生38.5％、大学生・専門学生・大学院生48.4％
◆1位：「美しい彼」平良＆清居の化学室での告白シーン
数々の名シーンを抑え、見事1位に輝いたのは「美しい彼」（MBS／2021年）最終話にて、カリスマ・清居が自分とは正反対の同級生・平良に想いをぶつける化学室でのシーン。いつもクールな清居が、感情を爆発させ涙ながらに本音を明かす姿に心を掴まれる人が多数。想いをぶつけ合った末、結ばれた2人の美しいラブシーンも本作の伝説としてファンの間で語り継がれている。
＜読者コメント＞
・「2人が本音をぶつけ合う大好きなシーンです。平良の清居を想う気持ちと、清居の平良を想う気持ちがぶつかって重なって一つになる場面はいつ観ても感動します」
・「『今までと同じなら、やだ』の清居の可愛さに心臓を撃ち抜かれました。あのキングが！八木勇征くんの演技がとても素晴らしくて惹き込まれました」
・「全てがここに詰まってる」
・「すれ違い続けた2人の想いが深夜の化学室でやっと通じ合う。素直な告白じゃないところも愛おしいし、結ばれるシーンでは夜の光の中で重なり合う2人のシルエットが美しくて尊くて泣けました」
・「ひたすら美しい。キャスト、スタッフ全員で作り上げた映像の力に圧倒される」
◆2位：「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」プールサイドで蛭川が水無瀬にキスして「学校ではやめろ」と言われるシーン
続く2位は「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）5話にて、クラスの問題児・蛭川が優等生・水無瀬にプールサイドでキスするシーン。手を繋ぎ語り合う中、チャイムに促され立ち上がった水無瀬を、蛭川が引き寄せ不意打ちのキスを落とす。驚いた水無瀬が放った「学校ではやめろ」という言葉の真意を、蛭川が「学校では…？」と自分なりに解釈し、嬉しそうに後を追う姿が印象的。2人の距離が縮まった、不器用で愛おしい一幕に胸キュンの声が多数集まった。
＜読者コメント＞
・「不意打ちキスをした後、水無瀬が『学校ではやめろ』と言って『学校では…』と蛭川が嬉しいのを噛み締めて水無瀬を追いかけちゃうところまでセットで胸キュンでした。周りには秘密にしている2人だけど、特別な時間を覗き見しているようで、どうか2人で幸せになってほしいと願わずにはいられなかったです」
・「蛭川からキスされた直後『学校ではやめろ！』と強めに言い放つ水無瀬に対して（え、じゃあ、学校じゃなきゃいいんだ）とポジティブ思考で喜びを噛み締める蛭川が可愛くて胸キュンです」
・「突然キスされて怒る水無瀬だけど『学校で“は”やめろ』という違う意味にも捉えられる発言をしたことに胸キュンした」
・「手繋ぎからのキスで、水無瀬の『学校ではやめろ』からの蛭川の『学校では？』の後の嬉しそうな顔。2人が少しずつ近づいて心を許し合っていく姿にキュンします」
・「2人の距離がグッと縮まった瞬間で、このシーンの後から蛭川の押しが加速したように思うから」
◆3位：「美しい彼」音楽室で平良が清居の手の甲にキスをするシーン
3位は「美しい彼」3話から、音楽室で平良が清居の手にキスをするシーン。余裕たっぷりに手を差し出す清居にひざまずきそっとキスを落とす平良だが、実は清居も大きく動揺していたことが5話で明らかになり、そのギャップに胸キュン。音楽室の柔らかな雰囲気の中での綺麗なシーンを「絵画みたい」と表現するコメントも多かった。
＜読者コメント＞
・「映像美！言わずもがな名シーンなのですが、5話で清居の表情が見れた時ひっくり返りました」
・「言葉にならないほど綺麗」
・「初めてこのシーンを観た時に、息を呑む美しさはこういうことなのかと思うほど関係性を表してるシーンにドキドキしました。あまりBL作品は観たことがなかったけど、私にとってこの作品は数少ない、深く刻まれる作品になりました」
・「清居だけが特別と告げる平良。2人の間に流れる空気感が清く、とても美しいシーンにキュンとしました」
・「画がとにかく美しく、絵画みたい。後に、この時の清居がどんな表情をしていたのか分かった時の胸のときめきがすごかった」
◆4位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」教室で渡会が日置に3回キスをするシーン
「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ／2025年）最終話より、放課後の教室で、平凡な男子高校生・日置と一軍爽やかイケメン・渡会の想いが結ばれるキスシーンが4位に。これまで渡会から想いを伝えリードすることが多かったが、ここでは日置から「俺たち付き合わない？」とストレートにぶつかる。そして、2人だけの世界に浸りながら重ねられた3回のキス。不意打ちのキスに驚きつつも、幸せを噛み締めるような日置の表情は、まさに物語の集大成にふさわしい、多幸感溢れる名場面となった。
＜読者コメント＞
・「『渡会がいいし、渡会じゃなきゃ嫌』ってストレートに言葉で伝えている姿に涙が出ました。私も『日置と渡会がいいし、日置と渡会じゃなきゃ嫌！』って思いながら観てました」
・「誰もいない教室のド真ん中での3連発射撃を永遠リピートしてます」
・「3回キスシーンがあって、最後の去り際のキスが反応も含めて全てがキュンとくる」
・「普段は渡会から猛アピールするのに『付き合おう』と日置から告白するところがとても好きです。その後、日置へ渡会がキスするシーンで最後の不意打ちキスがとても好きです」
・「日置から告白するところが新鮮で、ギャップを感じて、心臓がギュッとなりました。渡会が可愛くなる感じと、日置の男らしいところがいつもの立場と逆転してるようで最高です！」
◆5位：「美しい彼」平良＆清居、ホースで水をかけ合うシーン
そして5位は「美しい彼」2話から、平良と清居がホースで水をかけ合うシーン。ヒエラルキー関係なく、2人がじゃれ合う等身大の高校生の姿に心を掴まれる人が多かった。また、1話約30分、全6話という構成で名場面がぎゅっと詰め込まれた同作だが、このシーンは約3分にも及び、スタッフ陣が丁寧に描いていることが垣間見える。
＜読者コメント＞
・「ひらきよ（平良＆清居）の2人がヒエラルキー関係なく初めて対等な関係で水を掛け合いながらはしゃいでいる姿は、キラキラしすぎてギュンギュンでした」
・「2人の距離がグッと近くなる印象的な場面だから」
・「平良と清居は想い合っていてもいつもどこかすれ違っていて、対等な立場になれないのですが、あのシーンだけは等身大の高校生でキラキラしていてドキドキしました」
・「2人の美しさ、映像美、BGMすべてが見事にマッチして、これ以上ない美しいシーンになっています」
・「2人がとても楽しそうで、かつ清居の美しさが際立っていた。キラキラして本当に素敵なシーンだったから」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「高良くんと天城くん」教室で高良と天城が仲直りしてキスをするシーン
＜読者コメント＞
・「何より美しい。2人のお互いを想う気持ちがセリフが少ないのに溢れ出ている。何度も見返してしまう」
・「すれ違っていた2人がお互いに謝って『好き』と言い合った後のキスがたまらないです」
・「高良が優しく天城を抱きしめて『勝手に妬いてた、ごめん、冷たくして』と素直に謝るところ。天城の唇を指で触るところもやばいです！とにかく高良が天城を大切に想っていることが伝わってきます！」
7位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」教室のロッカーの後ろで渡会が日置に「結婚しよ」と言うシーン
＜読者コメント＞
・「辻谷（山田健人）が日置に抱き着いて『もう結婚しよ？』って言ってるのを見て嫉妬して、日置を教室の後ろに連れ出し『じゃあ俺と結婚して。結婚しよ？』を上目遣いで言う渡会が今までにない可愛らしさで度肝を抜かれました」
・「嫉妬してる渡会が可愛すぎるし、その後の日置の反応も全部可愛すぎるから」
・「背の高い渡会が拗ねながら上目遣いでプロポーズしているのが可愛らしいから」
8位：「君には届かない。」ヤマト＆カケル、想いが通じ合ったあと保健室でキスするシーン
＜読者コメント＞
・「『ずっとこうしたかった』というセリフも相まって、ヤマトのこれまで秘めてきた想いが一層伝わってくるシーンだから」
・「ヤマカケ2人の想いがようやく通じ合って気持ちが高ぶったヤマトが衝動のままにキスをしているのが最高です」
・「純粋で美しくて、胸がキュンとしました」
9位：「消えた初恋」中庭で井田が青木をバックハグするシーン
#消えた初恋 最終話 #テラサ で配信開始??全話一挙配信中?— 【オシドラ公式】「ターミネーターと恋しちゃったら」 (@oshidoraEX) December 18, 2021
まだまだキュンキュンしたい人は
何度でもテラサでご覧ください?https://t.co/1w9UDMeVwH#消え恋日誌 も全5回独占配信中?
ドラマの裏側もチェック?https://t.co/5OlfZCb0AT#道枝駿佑 #目黒蓮#SnowMan #なにわ男子 pic.twitter.com/QupR68gqXd
＜読者コメント＞
・「青木くんが別れを告げた後の不意打ちの井田くんのバックハグ。青木くんも井田くんの手に小さな手を添える。自分の気持ちに気付き、必死で、涙を浮かべながら訴える井田くん、そしてそれに応える青木くん。何度観ても胸が熱くなり、ウルウルしてしまいます。キュンキュンが止まりません」
・「なかなか自分の想いに気づくのが遅かったり、愛情表現が少ない井田が、最後に想いを言葉でも行動でもちゃんと伝えられたシーンだから」
・「2人のピュアさがたまらない」
10位：「ひだまりが聴こえる」階段で航平が太一にキスして告白するシーン
＜読者コメント＞
・「今までで抑えていた太一への気持ちが溢れてしまう航平と、航平の想いをようやく知る太一にキュンキュンしたのと同時に切なくもなり、感情が忙しかったシーンです」
・「太一が簡単には航平との関係を断ち切れずに追いかけていく姿、そして航平が覚悟を決めて放つキス。どちらも“愛”の表現だと思います。中沢元紀さんと小林虎之介さんの2人が作り出す空気感には、本当に胸が締め付けられました」
・「太一の真っ直ぐさと、航平がやっと心を開いた感じが重なって『やっとここまで来たんだ』という温かさと切なさが同時に伝わってくるシーンでした。派手さはないキスシーンでしたが、静かに2人の関係が一歩進んだのがはっきり分かるシーンでした」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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