220人中160人が退職した会社!?入社初日に「いらない」と言われた作者がブラック企業のリアルを赤裸々に描く【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
かっぱ子(@kappacooooo)さんの『220人の会社に5年居て160人辞めた話』がついに書籍化！今回は160ページもの描き下ろしを含めた見どころを聞く。
■引き継ぎなしで退職…現場に残された社員が背負った重すぎる負担
入社初日、念願の企画部に配属された作者・かっぱ子さんは、強い意欲を胸に業務へ臨んだ。しかし、先輩に挨拶した直後に「いらない」と突き放されるなど、想像とは異なる環境に直面することになる。仕事は自ら見つけるという新人には厳しい状況であったうえに、教育係からは「1回しか教えないから」と告げられ、試行錯誤を重ねる日々が続く。ボーナスはわずか0.1カ月分、みなし残業の影響で定時退社もしづらく、職場では退職者が相次いでいた。
当時の状況について、かっぱ子さんは「正直当時はブラックっぽいなとは思わなかったんですよね」と話しており、厳しい環境であっても前向きに受け止めようとしていたと振り返る。
また、登場人物にはそれぞれ背景や事情があり、単純に善悪で割り切れない人間関係がていねいに表現されている。「勧善懲悪のスカッと物語ではない現実を描いているので、すべての登場人物に人間味があり、共感できるように描きました」と作者のかっぱ子さんは語ってくれた。
かっぱ子さんに当時最も大変だったことを尋ねると、社会人3年目の出来事について教えてくれた。先輩と上司が引き継ぎなしで退職し、後輩が3人加わったことで業務が一気に集中したのだそう。上司や後輩、他部署から寄せられるさまざまな意見に対応しながら、良い先輩であろうと自分に課し続けた結果、精神的にも追い込まれていったという。
過酷な環境の中で働く現実を通して、組織との向き合い方を問いかける本作「220人の会社に5年居て160人辞めた話」。これから社会に出る人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：かっぱ子@ゆるブラック企業漫画(@kappacooooo)
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