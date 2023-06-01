「嘘だろ…」 来日F1スターの“庶民的”振る舞いに海外ファンも仰天「日本人が羨ましい！」
F1日本GP
自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。ドライバーたちも続々と来日。日本観光を楽しんだエステバン・オコン（フランス、ハース）が出会った人気キャラクターには、海外ファンも熱視線を送っていた。
自身のインスタグラムに「この街が大好き」と日本語で記して、16枚の写真を投稿したオコン。人気特撮キャラクター「ウルトラマン」の巨大フィギュアとの2ショットで満面の笑みを浮かべると、他にもトトロやモンチッチなど、日本の人気キャラクターのぬいぐるみを写真に収めた。
スポーツ選手の契約にフォーカスした米データサイト「スポトラック」によると、年俸700万ドル（約11億円）というオコンだが、移動は在来線を利用。自動券売機で自らボタンを押して切符を購入する姿や、車内で吊り革に手をかけながら笑顔を見せる姿も投稿していた。
他にも牛タンや寿司などグルメに舌鼓を打ったり、夜の繁華街を歩くなど、日本を満喫する姿が日本のファンの間で話題となっていたが、海外ファンからも反響を集めている。
「いつだって、東京に行くのは名案だ」
「ちょっとその笑顔は反則だよ！ 可愛すぎる」
「日本好きなの？」
「日本を楽しんで。幸運を祈ってる!!」
「トトロ！」
「このノリが大好き」
「嘘だろ、オコン最高だ」
「最高のエネルギーを感じる!!!」
「ああ、日本の人が羨ましい!!」
「オコンがウルトラマンと一緒にポーズするなんて、考えられなかった」
「ウルトラマンだあああああ」
日本GP決勝レースは、29日14時にスタートする。
（THE ANSWER編集部）