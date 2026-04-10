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YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【超狭小物件】生活スペース約3畳の"東京で1番狭い"新築物件を内覧してみた。」を公開した。動画では、東京都渋谷区にある新築の超狭小物件を内見し、その独特な間取りや充実した設備を紹介。限られた空間に機能が詰め込まれた物件に対して、単身ビジネスマンにとっての利便性の高さを解説している。



物件は小田急線・参宮橋駅から徒歩5分という好立地にあり、間取りは5.5帖のワンルーム。実際の生活スペースは約3畳というコンパクトさだ。案内役を務める株式会社ゴリラマウンテン代表のゴリ・ラ・ゴリゴリゴ氏と、不動産歴6年のテラさんが室内をレポートした。



部屋には木製の頑丈な備え付けベッドをはじめ、新品のエアコン、テレビ、Wi-Fiルーターが完備されている。キッチンには電気コンロや備え付けの冷蔵庫も用意されており、ゴリ・ラ・ゴリゴリゴ氏は「本当に生活これすぐ始めれる」と設備の手厚さを評価した。



水回りはさらに特徴的で、トイレと1人用の極小サイズの風呂が隣接している。便座に座った状態から直接風呂場へ移動できる構造になっており、ゴリ・ラ・ゴリゴリゴ氏は実際にまたぐ動作を見せながら、そのコンパクトな動線を実演。さらに、洗面台横の収納スペースを開けると、中から単身用の小型洗濯機が登場し、限られたスペースを最大限に活用する工夫に驚きの声を上げた。



家賃は89,000円、共益費8,000円。都心へのアクセスの良さと、生活に必要な設備が揃っている点から、ゴリ・ラ・ゴリゴリゴ氏は「単身ビジネスマンにはお勧めできる」と総括し、独自の評価基準である「珍賃度」に星8つをつけた。究極のミニマリズムを追求したこの物件は、立地と効率を重視するビジネスパーソンにとって、賢い選択肢となるだろう。