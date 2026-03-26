エースをねらえ！ ヤクルト再建を託された４人の投手（前編）

ヤクルトは池山隆寛新監督のもと、新シーズンをスタートさせた。チーム刷新の原動力として期待されているのが、先発投手陣だ。３年連続でチーム防御率がリーグ最下位という厳しい現実はあるものの、先発ローテーション候補の顔ぶれを見れば、その若さとポテンシャルに大きな可能性を感じさせる。

沖縄・浦添での春季キャンプ。エース候補として期待される右腕の吉村貢司郎と奥川恭伸、左腕の高橋奎二、山野太一の４人に話を聞いた。



初の開幕投手に指名されたヤクルト・吉村貢司郎 photo by Yoshihiro Koike





【初の開幕投手に指名された吉村貢司郎】

吉村の今季のテーマは「真っすぐと再現性」だ。オフにはジャンプ系などの瞬発力に重きを置いたトレーニングを大幅に増やし、体つきもひと回り大きくなった。昨季の最速は152キロ。

「ボールをもっと強くしていかないとダメですし、真っすぐをしっかり投げて、空振りやファウルをとって、その再現性を高める。それを１年間つづけることが大事ですし、そうなればもっとうまくいくと思っています」

昨年までのプロ３年間の通算成績は、21勝16敗。昨年は９、10月に４試合に登板して４勝０敗、防御率1.61と好成績を残し、自身２度目の月間MVPを受賞。2024年に９勝、25年は８勝を挙げ、２年連続でチーム最多勝を記録。先発陣の「エース格」と言える存在になった。

「まだまだ満足できてないですし、もっと成長していかないといけない。エースと呼ばれるには、信頼と信用を勝ち取ることが必要です。そこにしっかり名乗りを上げ、責任と強い意志を持って取り組んでいきたいです」

吉村といえば、左足で反動をつけて投げる「振り子投法」が代名詞だったが、2024年シーズン途中にこれを封印。今キャンプでは、その動きをコンパクトにした"小さな振り子投法"へとモデルチェンジしている。

「どうすればタイミングが合うのか、いろいろ考えながら、多少の変化も恐れずに取り組んだ結果、今の形になりました。自分は常にいいものをチョイスしていくので、いいと思ったことは積極的に取り入れていこうと思っています」

今季の先発陣と自身のシーズンのイメージについて、「僕らの世代が多いので」と前置きし、こう続けた。

「先発全員が１年間しっかりローテーションを守り、少しでも長く、多くのイニングを投げることができれば、勝利に近づくと思います。しっかりゼロを並べて、先発陣でチームを引っ張っていきたいです。僕自身、２ケタ勝利は結果としてついてくると思っていますし、それ以上を挙げなければいけない。そのためにもイニングをしっかり投げ、チームの勝ちを積み重ねられるといいですね」

オープン戦の登板では「本当にいいボールが増えてきた」と、状態を上げてきた。

「その確率をどれだけ上げられるか。再現性を高めつつ、まだまだ修正すべき点もあるので、いい感じに開幕を迎えられるといいなと思います」

池山監督は、3月27日のDeNAとの開幕戦に吉村を指名した。初の大役を任された吉村は、こう語る。

「チーム全体のスタートでもあるので、開幕投手として、少しでも長いイニングを投げ、チームを勢いづけられるピッチングができればいいなと思っています」

【弱かった自分に決別】

奥川の今季のテーマは「元気に、強く、大きく！ 弱かった自分とのお別れ」だ。オフシーズンは、厳しい寒さのなかでも半袖で練習を続け、キャンプ第３クールでは自身最長となる５日連続のブルペン入りもあった。

「とにかく投げています。練習も"投げること"に全振りしている感覚です。強さを出すという意味では、繊細さの反対というか、いい意味での"鈍感力"を大事にしています。多少のことは気にせず、流していこうと。１試合100球にこだわらず、求められれば『何球でも投げます』と言えるタフさを身につけたい。とにかく投げて、投げて、ですね（笑）」

とにかく投げるという取り組みは、昨年７月に途中加入した青柳晃洋の助言がきっかけだった。

「青柳さんは阪神で投げてきた方なので、違う文化から多くの刺激を受けています。いろいろ話を聞くなかで、最も影響を受けたのは、積極的に球数を投げるという考え方です。そこに刺激を受けて、自分もやってみようと思いました。今はまだ効果を実感できていませんが、これから出てきてくれればいいなという思いで投げ込んでいます」

奥川は高卒２年目の2021年に９勝を挙げ、チームの日本一に貢献。その後はケガに苦しんだが、昨年は４勝８敗に終わりながらも、シーズンを完走した。

「昨年はケガをしないという目標は達成できましたが、まだローテーションを守りきったことがないので、しっかり１年間回って、規定投球回（143回）を投げる。そのなかで勝ち星を増やし、負けを減らす。チームの中心として活躍できれば、今までの弱かった自分とはお別れだなと」

【阪神に雪辱を果たしたい】

これまでは、「対戦するのが嫌だ」と感じるチームもあったという。

「個々の能力が高いだけでなく、試合運びもうまく、チームとして強さを発揮する。そういうチームですね。今年はそうした意識に区切りをつけたいというか、そういうチームから勝ちたい。そのためにも、圧倒的な力をつけたい。そうなれば安定した成績も残せるし、それを１年だけで終わらせず、３年、４年と積み重ねていくことで、"エース"と呼ばれるようになれるのではないかと思います」

昨年、奥川は阪神相手に１勝４敗と負け越した。

「その悔しさを晴らしたいですね。どの球団も同じだと思いますが、僕たちは昨年最下位に終わっているので、阪神と互角に戦えるくらいにならないと優勝は見えてこない」

今季のスワローズ先発陣のイメージについて尋ねると、次のように答えた。

「誰かが勝てば『次は自分が勝たないと』と刺激し合える関係になれたらいいですね。そうなればチームはもっと強くなると思いますし、いい雰囲気も生まれるはずです。チームにはいい投手が多いので、まずはそのなかで競り負けないこと。ローテーションをつかんだら離さず、どんな形でも規定投球回と２ケタ勝利は達成したいと思っています。

そして、数字として残る実績がなければ"エース"とは呼ばれないと思うので、通算1500イニングもひとつの目標です。ここまで少し時間はかかりましたが、これからさらに数字を積み上げていきたいです」

オープン戦では４試合に登板。０勝２敗ではあったが、防御率1.80、奪三振は投球回（15）を上回る18個を記録した。本拠地開幕カードとなる広島との３連戦の３戦目の先発が見込まれている。

【規定投球回クリアは最低条件】

小川泰弘は、2013年のプロ１年目からスワローズ先発ローテーションの柱として役割を果たし、規定投球回や２ケタ勝利をクリアしてきた。ここまで一軍のオープン戦での登板はなかったが、池山監督は小川を前述の神宮開幕カード初戦の先発投手に指名した。

このベテラン右腕の目に、吉村と奥川はどのように映っているのだろうか。

「吉村は本当によく練習しますし、見てのとおり体も強く、ボールの力もありますよね。ローテーションの柱として１年間守れる選手ですし、苦しい状況でも試合をつくれる。ただ、石川（雅規）さんもよく話されていますが、先発は規定投球回をクリアしてこそ一人前。それができる選手ですし、やらなければいけない選手だと思います。

奥川は元気に投げ込みができているのが、とてもいいことだと思います。持っているものはすばらしいので、それに甘えず、気持ちも技術も磨いてステップアップしてほしい。そのためには、自分自身で壁を乗り越えるしかありません。先ほども話しましたが、規定投球回を意地でもクリアすることが、成長につながっていくのではないかと思います」

小川が語るように、吉村と奥川が規定投球回をクリアすれば、スワローズ先発陣にはまず２本の柱が打ち立てられることになる。

つづく＞＞