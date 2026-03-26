桜前線が例年より早いスピードで北上しています。北陸地方も今週末から来週はじめにかけて開花ラッシュとなるでしょう。この先も高温傾向が続き、週明け30日(月)頃をピークに最高気温が20℃超えの所も出てきそうです。開花から満開になる期間も平年より短くなるため、お花見の計画は早めに立てておきましょう。

この先一週間は高温傾向が続き20℃超えも 31日頃は広く雨

27日(金)は高気圧に覆われるため、天気は回復し次第に晴れるでしょう。

28日(土)は北陸付近に低気圧マークがありますが、大きな影響はなさそうです。

29日(日)にかけて晴れる所が多いでしょう。朝は5℃以下と冷え込みますが、昼間は15℃以上と上着がいらないくらいの暖かさになりそうです。一日の寒暖差が大きくなりますので、服装にご注意ください。





30日(月)は低気圧や前線が西から北上してくるため、天気は下り坂となるでしょう。福井方面から次第に雨の範囲が広がりそうです。一方、高気圧の後面で南から暖かい空気が流れ込むため、気温が上がる見込みです。最高気温は20℃前後まで上がり、4月下旬から5月上旬並みの暖かさになるでしょう。この気温上昇と南風で、スギ花粉の飛散量は多くなりそうです。花粉症の方はマスクや帽子等を着用するなど、花粉をなるべく吸いこまないよう、万全の対策でお過ごしください。31日(火)は低気圧や前線の影響で、広い範囲でまとまった雨が降るでしょう。

北陸地方で桜の開花ラッシュ 3月中に新潟まで一気に北上か

北陸地方の桜は、平年よりも一週間前後早いペースで開花する見込みです。27日(金)に福井で開花した後は一気に北上し、新潟でも週明け31日(月)には平年より8日も早く開花しそうです。



開花後も気温の高い状態が続くため、開花してから満開までの期間も平年より短くなるでしょう。来週4月はじめには各地から早くも満開の便りが届きそうです。お花見は早めに計画を立てておくことをおすすめします。

2週間天気後半(3日〜8日) 4日(土)は雨の可能性 高温傾向が長期化か

4日(土)は低気圧や前線の影響で一時雨が降る可能性がありそうです。まだ予測に幅がありますので、常に最新の天気予報をチェックするようにしてください。5日(日)は晴れや曇りでお花見日和となるでしょう。福井県や石川県を中心にヒノキ花粉による影響も気になる時期です。花粉症の方は引き続き万全の対策でお過ごしください。



この先4月上旬にかけて強い寒の戻りは予想されておらず、気温の高い状態がしばらく続く見込みです。新潟県中越の山間部では、まだ1メートルを超える積雪が残っている所があります。なだれや融雪による災害にも引き続き十分ご注意ください。