XG元プロデューサー・SIMON氏、保釈後に謝罪文公開 辞任も報告「メンバーには一切の落ち度はございません」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/26】音楽プロデューサーのJAKOPS（SIMON／サイモン）こと酒井じゅんほ被告が3月25日、Instagramを更新。自身が手掛けるHIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）のプロデューサーを辞任することを発表した。
【写真】XGプロデューサー、妻との2ショット
自身のInstagramにて文書を公開したサイモン氏は「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多くなるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております」と記した。
続けて「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません」と説明し、「身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「今後につきましては、自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います」とつづった。
そして「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました」と発表。「改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます」と結んでいる。
サイモンこと酒井被告は、2月23日に愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反で警視庁に現行犯逮捕された。家宅捜索の際に酒井氏といたエイベックスの社員ら3人も逮捕されたことが明らかとなっている。なお、3月24日にはコカイン使用の罪で東京地検に起訴され、25日には保釈された。（modelpress編集部）
皆様へ
この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多くなるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております。今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったかを痛感しております。弁明の余地はありません。
今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません。彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
今後につきましては、自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います。
私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました。もっとも、今回のことを単なる失敗や公開で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です。
改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます。
令和8年3月25日
SIMON
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◆サイモン氏、騒動を謝罪・XGプロデューサー辞任報告
自身のInstagramにて文書を公開したサイモン氏は「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多くなるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております」と記した。
そして「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました」と発表。「改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます」と結んでいる。
◆XGプロデューサー・エイベックス社員が逮捕
サイモンこと酒井被告は、2月23日に愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反で警視庁に現行犯逮捕された。家宅捜索の際に酒井氏といたエイベックスの社員ら3人も逮捕されたことが明らかとなっている。なお、3月24日にはコカイン使用の罪で東京地検に起訴され、25日には保釈された。（modelpress編集部）
◆全文
皆様へ
この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多くなるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております。今回の事件を重く受け止め、自らの行動がいかに社会的な責任を欠き、応援してくださっているファンの皆様の想いを踏みにじるものであったかを痛感しております。弁明の余地はありません。
今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません。彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
今後につきましては、自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います。
私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました。もっとも、今回のことを単なる失敗や公開で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です。
改めまして、関係各所の皆様、そして応援してくださった皆様に対し、心より深くお詫び申し上げます。
令和8年3月25日
SIMON
【Not Sponsored 記事】