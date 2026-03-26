犬に『お手』と指示した結果、隣にいた猫が…影響を受け過ぎている『まさかの行動』が49万再生「可愛すぎて泣いた」「癒しをありがとう」と絶賛
わんことにゃんこの可愛いワンシーンが反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で49万8000回再生を突破し、「２匹ともとっても可愛い…」「本当に実在するのか疑うレベル」「癒しをありがとう！」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：犬に『お手』と指示した結果、隣にいた猫が…影響を受け過ぎている『まさかの行動』】
犬に「お手」と言ったら…
TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」の投稿主さんは、1匹のわんこ、5匹のにゃんこと暮らしているそうです。この日、投稿主さんは、わんこに「お手」と指示を出したといいます。元気よく前足を出したわんこですが…。
投稿主さんの手のひらに、もう1匹の「お手」が差し出されました。それは、隣で一緒にお座りしていた猫さん！！「お手」を完全に習得しているという猫さんは、わんこと一緒に前足を差し出したのでした。あまりに完璧すぎる「お手」に感嘆してしまいます…。
可愛すぎる光景にキュン♡
「お手」をしたわんこは、投稿主さんの目を見てアイコンタクト。報酬のおやつをもらい、満足そうに食べていたといいます。一方、猫さんも、投稿主さんからおやつをゲット。わんこのように一芸をする猫さんの姿に、「可愛い」以外の言葉が見つからない…♡
ちなみに、「お手」を披露した猫さんは、ブリティッシュショートヘアの『リリー』ちゃんとのこと。猫の中では、末っ子であるリリーちゃんだけが色々な芸を習得しているのだそうです。
わんこと暮らしているからか、「もってこい」で遊ぶ猫さんもいるそうですよ！
そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「かんわいいいいいいいい号泣」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「猫もお手出来るようになるんですね！」など沢山の反響がありました。
圧すらも可愛い…！？
別の日には、投稿主さんがおやつを食べているときの一幕も紹介されました。美味しそうにおやつを食べる投稿主さんを見て、わんことにゃんこがわらわらと集結。投稿主さんの周りを囲み、おねだりするように凝視してきたといいます。
圧力をかけるわんこ＆にゃんこたちですが、その姿はまるで天使…。ちょこんと座って目で訴える姿にキュンとしてしまいます。投稿主さんの暮らしが羨ましくなってしまうワンシーンでした。
TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」には、わんこ＆にゃんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。