わんことにゃんこの可愛いワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万8000回再生を突破し、「２匹ともとっても可愛い…」「本当に実在するのか疑うレベル」「癒しをありがとう！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に『お手』と指示した結果、隣にいた猫が…影響を受け過ぎている『まさかの行動』】

犬に「お手」と言ったら…

TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」の投稿主さんは、1匹のわんこ、5匹のにゃんこと暮らしているそうです。この日、投稿主さんは、わんこに「お手」と指示を出したといいます。元気よく前足を出したわんこですが…。

投稿主さんの手のひらに、もう1匹の「お手」が差し出されました。それは、隣で一緒にお座りしていた猫さん！！「お手」を完全に習得しているという猫さんは、わんこと一緒に前足を差し出したのでした。あまりに完璧すぎる「お手」に感嘆してしまいます…。

可愛すぎる光景にキュン♡

「お手」をしたわんこは、投稿主さんの目を見てアイコンタクト。報酬のおやつをもらい、満足そうに食べていたといいます。一方、猫さんも、投稿主さんからおやつをゲット。わんこのように一芸をする猫さんの姿に、「可愛い」以外の言葉が見つからない…♡

ちなみに、「お手」を披露した猫さんは、ブリティッシュショートヘアの『リリー』ちゃんとのこと。猫の中では、末っ子であるリリーちゃんだけが色々な芸を習得しているのだそうです。

わんこと暮らしているからか、「もってこい」で遊ぶ猫さんもいるそうですよ！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「かんわいいいいいいいい号泣」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「猫もお手出来るようになるんですね！」など沢山の反響がありました。

圧すらも可愛い…！？

別の日には、投稿主さんがおやつを食べているときの一幕も紹介されました。美味しそうにおやつを食べる投稿主さんを見て、わんことにゃんこがわらわらと集結。投稿主さんの周りを囲み、おねだりするように凝視してきたといいます。

圧力をかけるわんこ＆にゃんこたちですが、その姿はまるで天使…。ちょこんと座って目で訴える姿にキュンとしてしまいます。投稿主さんの暮らしが羨ましくなってしまうワンシーンでした。

TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」には、わんこ＆にゃんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「enjoyhappyeveryday」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。