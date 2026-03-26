咲き誇る大輪の花から橋本環奈が登場！　美髪に注目の「サロンスタイル ビオリス」新TVCMが公開

コーセーコスメポートは3月19日、天然・植物由来成分に着目した、ボタニカルヘアケアブランド「サロンスタイル ビオリス」より、花々のエネルギーで潤ったツヤめく髪を叶える新ボタニカルヘアケアシリーズを新発売しました。

発売に伴い、 2024年から引き続きミューズとして俳優の橋本環奈さんを迎え、新TVCM を作成。橋本さん出演の新TVCM「秘密は花蜜。」篇は同日、全国にて放映を開始しました。

■天然花蜜と花々のエネルギーがもたらす、潤いとツヤのある美髪に

「ビオリス」は2018年に誕生した、ボタニカル成分を配合し、自然の力でサロン帰りのような仕上がりの髪へとみちびくヘアケアブランド。そのやさしい使用感や潤い感のある仕上がりが評価され、発売以降愛用者を拡大しています。

今回の商品では、髪悩みの中でも最上位に挙がる“パサつき”に加え、パサつきに悩む人の多くが同時に感じている“髪の広がり”や“ツヤ不足”にも着目 。また、花の華やかさや香りに対しては幅広い年代からポジティブな印象があり、中でも“花蜜”は7割が「潤いそう」「ツヤが出そう」と回答。

こうしたインサイトをもとに、天然花蜜と花々のエネルギーを取り入れた新シリーズが誕生しました。3種の天然花蜜※1 で潤いを浸透させ、フラワーオイルで閉じ込めることで髪本来のしなやかさとツヤを引き出し、“枯れパサ髪”を、使うたびに潤ってツヤめく髪へ導きます。

※1 ローズハチミツ・ラベンダーハチミツ・オレンジハチミツ・グリセリン（保湿）

■白とピンクの花々が広がる世界、一輪の花から橋本さんが登場

新TVCM「秘密は花蜜。」篇は、花のエネルギーに包まれた橋本さんの魅力と、髪の潤い・ツヤを象徴的に描き出します。

白とピンクの花々が広がる世界で、一輪の花から橋本さんが登場。「うるうるのツヤ」「きらめくわたし」という言葉とともに、潤った橋本さんのツヤ髪が輝きを放ちます。

撮影中は、髪のツヤの見せ方について監督と細かく相談しながら、光や動きを細かく調整するなど細部まで丁寧に仕上げようとする姿勢が印象的でした。

合間にはスタッフや監督と談笑する姿も見られ、自然体の表情が現場を和やかに包み込みました。橋本さんのエネルギーをもらえる瞬間について話すインタビュー映像も必見です。

■橋本環奈さん インタビュー（抜粋）

Q.昨年に引き続き「ビオリス」のミューズとして、今回の新CMに出演されましたが、撮影を終えての感想を教えてください。また、新「ビオリス」のおすすめポイントを教えてください。

A.ミューズになってからより髪のケアを大事にするようになりましたし、使うことでうるツヤ髪を目指していきたいなと思っています。（新「ビオリス」について）まずボトルがかわいい！ 新しいデザインになって、天然花蜜を使ってるということですごく素敵なパッケージになっていると思います。パサつきやすさをしっとり、ツヤやかな髪の毛にしてくれる「ビオリス」となっているので、花蜜とフローラルな香りも楽しんでいただけたらなと思います。

Q. 今回の新CMでは「花蜜」をコンセプトにしています。花蜜の「花」にかけて、橋本さんが自分に「はなまる」をあげたくなった出来事があれば教えてください。

A.毎日生きてるだけで「はなまる」をあげたいですね（笑）。でも私たちのお仕事って、ずっと同じ人たちと仕事してるというよりは、作品ごとに新たなスタッフさんにお会いすることが多いので、出会いを大事にしたいなという風に思っています。作品が毎回毎回終わるごとに、よく頑張ったなっていう風に、自分を褒めてあげたいなって思っているので、私だけじゃなく皆さんにもですが、本当にただ歩いてるだけで「はなまる」でいたいなと思います。

┗普段から、はなまるをあげる気持ちですか？

A.できれば毎日もらいたいです。小学生の時テストで100点、はなまるをもらうことが、すごいうれしかったじゃないですか。なかなか大人になると、褒めてもらえる機会も、怒ってもらえる機会も少なくなってきてしまうので、自分で自分にあげるっていうのはすてきなことだなと思います。

Q.ビオリスは髪の美しさを通して内面まで満たし、日々モチベーションを上向かせることを目指しています。橋本さんにとって、モチベーションの保ち方やモチベーションのあげかたはありますか？

A.どれだけ忙しくても身の回りのことを整えることで、気持ちも整う気がしていています。お家の掃除や、ハンドクリームで保湿を心がけるとかケアももちろん。髪の毛が毎日整っていると、自分の気持ちが上がる気がしていています。自分の気分が上がる髪型にしたり、髪がツヤツヤなだけですごくうれしいし、それだけで今日一日ハッピーな気がして頑張れると思うので、（モチベーションを）保つことは自分の外見内面を整えることかなと思います。

Q. 今回の新「ビオリス」は「花々のエネルギーで叶えるボタニカルケア」がテーマですが、ご自身が“エネルギーをもらえる瞬間”はどんな時ですか？

A.周りの人たちと一緒にいる時です。友達と美味しいご飯を食べたり、旅行も大好きですし、アクティブに動く方なので、長期で休みが取れた時には必ず出かけますね。家に一日いるっていうことがここ何年かないかもしれないですね（笑）。お正月ぐらい寝正月で過ごそうかなって思ったりしますけど、朝活してみたりとか、好きなカフェを見つけたり。日光を浴びてお散歩をして。日々の中一つ一つの幸せにエネルギーを感じているんじゃないかなと思いますね。

┗出かけたり予定立てたりすることが自分の中で好きなんですね。

A.大好きです。予定立てることが好きで、予定通りにいかないのが好きなんです（笑）友達との旅行も旅行会社って言われているぐらい！ 電車の時間、お店の定休日とかを全部メモにまとめて旅のしおりとか作るの好きなんですが、大体それ通りにいかないっていう旅の方が好きです。前に京都に、両親と三人で旅行に行った時に、ふと歩いて入ったお店がすごくすてきな喫茶店で、何も下調べしてなかったのに、自分の中で、すごく落ち着ける場所だったので、直感で決めたりするのもいいのかなっていう風に思いますね。

■メイキングカット

■TVCM概要／ストーリーボード

タイトル：「秘密は花蜜。」篇

出演者：橋本環奈

URL：https://www.bioliss.jp/

TVCM 放送開始日：2026年3月19日

放送地域：全国TVCM にて公開

◇プロフィール

橋本環奈

1999年生まれ。

2011年、是枝裕和監督・脚本映画『奇跡』で映画デビュー。

2016年3月公開の角川映画40周年記念作品『セーラー服と機関銃 -卒業-』では初主演を務め、同作にて第40回日本アカデミー賞「新人俳優賞」受賞。映画主題歌でもある「セーラー服と機関銃」でソロデビュー。以降数多くの映画、テレビドラマに出演、多くは主演を演じる。また数多くの各種大手企業のCMに出演する他、TV・バラエティ番組などで幅広く活躍中。

舞台『千と千尋の神隠し』では2022年の東京・帝国劇場初演から主演・千尋役を演じ、2024年のロンドン・コロシアム公演、2025年の上海文化広場公演でも同役を担い、話題となる。また、2024年『NHK紅白歌合戦』では3年連続で司会を務める。

2024後期NHK連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロイン・米田結役として出演。

2026年フジテレビ新月9ドラマ『ヤンドク！』にて主演を務める。

■ スタッフリスト

Agency

Creative Director / Copywriter：三井 明子（三井グループ）、都竹 玲子（東急エージェンシー）

Art Director：竹内 慎二郎（東急エージェンシー）

Planner（TVCM）：松村 彩音（東急エージェンシー）

Creative Producer：西尾 宏行、桃木 虎之介（東急エージェンシー）

Account Director：倉富 亮史（東急エージェンシー）

Account Executive：佐田 優香子、秋澤 光里（東急エージェンシー）

Casting

パスカル ジャン、長谷川 弘（ギャンビット）

Production

Producer：島瀬 悠光加、原 徹（東北新社）

Production Manager：味方 鏡介（東北新社）、東海林 純（フリーランス）

Staff

Director：辻川 幸一郎（GLASS LOFT）

Cinematographer：半沢 健（GLASS LOFT）

Lighting Director：東元 丈典（WHITNEY）

Stylist：NIMU（フリーランス）

Hair-Make Up：三舟（SIGNO）

Hair Rigger：福島 祐典（ALPHA-C）

Special Effect：柳瀬 翔太（ローカスト）

CG：貞原 能文（MARK）

Offline Editor：大塚 淳也（フリーランス）、格内 俊輔（CONNECTION）

Music/Jingle：山田 勝也（愛印）

Mixer：増富 和音（フリーランス）

（エボル）