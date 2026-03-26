1.嘔吐の異常

注意したい猫の生理現象として、まず挙げられるのが「嘔吐」。猫は比較的吐きやすい動物で、毛玉を吐いたり、早食いによって食べたものを戻したりすることは珍しくありません。そのため、たまに吐く程度で元気や食欲に問題がなければ、すぐに深刻な状態とは限りません。

しかし、何度も続けて吐く場合や、週に何度も吐く場合は注意が必要。また、吐いたものが黄色い液体だけだったり、血が混ざっていたりする場合も異常のサインと考えられます。ぐったりしている、食欲が落ちているなど、ほかの変化も見られるときは早急に動物病院を受診しましょう。

2.排泄の異常

続いて挙げられる異常は「排泄トラブル」。トイレの状態は、猫の健康を知るうえでとても大切なヒントです。日常的に、尿の回数が極端に増えたり減ったりしていないか、排尿時に何度もトイレに入るのに出ていない様子はないか、トイレ以外での粗相がないかを確認しましょう。

トイレに何度も行くのに尿が出ない、血が混じっている、痛そうに鳴くといった様子がある場合は特に注意が必要です。尿路閉塞などの猫の尿トラブルは急に悪化し1日で命に関わることもあるので、早めの受診が重要です。

また、便の排泄についても、下痢が続く、何日も出ていない、強くいきんでいるなどの変化があれば体調不良のサインかもしれません。毎日のトイレ掃除は、健康チェックの機会でもあるのです。

3.呼吸の異常

少し難易度は高めですが、猫の呼吸状態の把握も大切です。普段の猫の呼吸はとても静かで、胸やお腹がゆっくり上下している程度。起床時は毎分20～30回、睡眠時は15～25回程度がひとつの目安と言われています。

もし呼吸がいつもより速い、口を開けて呼吸している、苦しそうに肩で息をしているような様子が見られる場合は注意が必要です。病気などの理由で猫の体に強い負担がかかっている可能性があります。

呼吸の異常は緊急かつ危険性が高いこともあるため、明らかに様子がおかしいと感じた場合はすぐに動物病院へ相談することが大切です。

4.食欲の異常

最後に挙げられるのが、猫の食欲。人間同様、猫の食欲も体調を知る大きな手がかりになります。いつもよく食べる猫が急に食べなくなった場合や、ちょこちょこ食いの猫でも明らかに食事を残す量が増えた場合は、体のどこかに不調がある可能性があります。口の中のトラブルや胃腸の不調、腎臓や肝臓などの内臓の異常、発熱などが原因になることも。

特に1日以上ほとんど食べない状態が続くと、危険度は大です。数日のうちに肝リピドーシス（肝臓の脂肪変性による肝不全）のリスクが高まります。食欲の低下とあわせて元気がない、隠れてばかりいるなどの変化がある場合も想定されます。逆に、急に食欲が強くなる場合も内分泌疾患など体の変化のサインです。食事量の変化は見逃さず、普段のごはんの量をよく覚えておきましょう。

まとめ

猫の生理現象は、普段から観察しておくことで、その状態や頻度が変わった時に体調の変化を知らせる良いサインになってくれるものが多くあります。

大切なのは「いつも通りかどうか」を日頃から知っておくこと。小さな変化に気づくことが、病気の早期発見につながる場合もあります。気になる様子が続くときは様子を見続けず、早めに動物病院へ相談するようにしましょう。

今回の記事を参考に、猫の生理現象を日頃から観察してあげましょう。

(獣医師監修：唐野智美)