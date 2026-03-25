ZTEジャパンは、「nubia（ヌビア）」ブランドから、SIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」を2026年3月19日に発売した。

nanoSIMとeSIMのデュアルSIMサポート

リフレッシュレート120Hzの約6.7型フルHD＋（2400×1080ドット）TFTディスプレーを搭載。「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能に加え、IPX5/8/9防水、IP6X防塵性能を備えるほか、5G通信に対応し、動画視聴なども快適に楽しめる。

約5000万画素カメラを背面に、約800万画素カメラを前面に装備。OSは「Android 15」をプレインストールする。メモリーは4GB、内蔵ストレージは128GB。microSDXC（最大1TB）をサポートする。

IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0をサポート。バッテリー容量は5100mAh。nanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応する。「FeliCa」を搭載し、交通系ICカードや電子マネーなどが利用できる。

カラーはブラック。

価格は2万9800円（税込）。