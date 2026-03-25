『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』『キルアオ』（すべて集英社）といった漫画を描いてきた漫画家・藤巻忠俊が、自身のXアカウントの開設を発表。ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】『黒バス』キャラも出てくるかも？ 藤巻忠俊のXほか

藤巻といえば2026年4月から『キルアオ』のテレビアニメ放送が決定しており、アニメ公式Xアカウントでは古波鮫シン役の佐久間大介（Snow Man）のオフショットをはじめ、天童天馬役の大塚剛央や白石千里役の種粼敦美といったキャスト陣のQ&A動画が投稿されるなど、盛り上がりを見せていた。

そんなタイミングでXアカウントを開設した藤巻は、2026年3月24日に「Xやってみることにしました。ラフな漫画やイラスト描くぐらいですが、見てくれた方が楽しい気持ちになってくれたら嬉しいです。初めてなので色々もたつくかもしれませんがよろしくお願いします」と投稿。またリプライ欄を用いて「あと4月11日～アニメキルアオ放送よろしくね！って言うためでもやはりあります」と補足している。

また上記投稿の直後には『キルアオ』の主人公・大狼十三たちの描き下ろしイラストをポスト。投稿は1日も経たずに2.7万以上の「いいね」を記録するなど、大きな反響を呼んだ。

ちなみに描き下ろしイラスト内には「黒子とロボも描くつもりらしいですよ」と描かれている。今後は『黒子のバスケ』の黒子テツヤ、『ROBOT×LASERBEAM』の鳩原呂羽人といった、懐かしいキャラクターたちの新たな姿が見られるかもしれない。この春から放送開始されるアニメ『キルアオ』とともに、藤巻のXアカウントにも注目したい。

（文=加藤かづき）