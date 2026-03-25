角質つるつる、メイクのりUP！　ロゼットゴマージュ、ピールマスク＆ピールセラムが新登場

ロゼットは2月17日、角質ケアブランド「ロゼットゴマージュ」から、3つの新商品「ロゼットゴマージュ ピールマスク」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト」を発売しました。

3つの新商品は、肌のザラつき、ごわつきをケアして肌を整えメイクのりUPをサポートする“洗い流さない”新たな角質ケアアイテムです。

■1998年から続く角質ケアブランドよりピールマスク＆セラムが新登場

「ロゼットゴマージュ」は角質ケアに着目して1998年に誕生したブランド。古い角質を絡めとるピーリングジェルは、発売以来28年にわたりロングセラーとして支持され、多くのユーザーに選ばれ続けています。

近年の角質ケアニーズの高まりを背景に、もっと手軽に毎日使える角質ケアアイテムとして今回、1分貼って拭きとるタイプのシート マスクと、スキンケア前に使用する角質ケア導入美容液2種を新たに展開します。

■角質つるつるメイクのりUP！ 1分（※1）で、うるおいのあるつるつる垢抜け肌へ

肌磨きシートで、ザラつく不要な角質をつるんとオフ。セラミド（※2）やヒアルロン酸（※3）を配合し肌を整え、うるおいのあるつるつる垢ぬけ肌へ導きメイクのりUPをサポートします。

※1 貼付する時間

※2 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEОP[保湿成分]

※3 アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na[保湿成分]

■1分（※1）で完了！ 貼って拭きとるシートマスク

STEP1：貼る

洗顔後の清潔な肌にご使用ください。目鼻口の位置を合わせて密着させ、1分程度おいてからマスクをはがします。

STEP2：拭きとる

シートを折りたたんでやさしく顔全体を拭きとります。その後、普段通りのスキンケアをおこなってください。

※1 貼付する時間

■不要な角質を絡めとる、肌磨きシート採用

古い角質をしっかりと絡めとる肌磨きシートを採用。不要な角質をつるんと拭きとりキメを整えることで、メイクのりをサポートします。

■3種の角質ケア成分配合！ ザラつき・ごわつき肌もつるつる

AHA（フルーツ酸）※4、サリチル酸（※5）、マンデル酸（※5）を配合。キメを整え、つるつるな肌触りへ仕上げます。

※4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

※5 整肌成分

■うるおいケア成分配合！

3種のセラミド（※2）と3種のヒアルロン酸（※3）を配合。角質層をうるおいで満たします。

※2 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEОP[保湿成分]

※3 アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na[保湿成分]

■スキンケア前にプラスワンする、簡単角質ケア導入美容液が登場

3秒（※6）導入ケアでキメの整ったつるつる垢抜け肌に導き、メイクのりUPをサポートします。

※6 塗布する時間

■肌悩み別で選べる、角質ケア導入美容液でメイクのりUP

Point1. ぐんぐん浸透（※7）

べたつかずさらっとした使い心地で、角質層のすみずみまでぐんぐん浸透（※7）。すばやくうるおいを与え、肌のキメを整えます。

Point2. スキンケアの肌なじみUP

導入として洗顔後にプラスワンケアすることで、次に使うスキンケアが浸透（※7）しやすい、なめらかな肌へ整えます。

※7 角質層まで

◇つるつる毛穴レス（※8）で、メイクのりUP！

毛穴悩みにアプローチする、角質ケア導入美液。アゼライン酸（※5）、グリシルグリシン（※5）、AHA（フルーツ酸）※4 を配合。角質層にうるおいを与え、肌のキメを整えます。つるつる毛穴レス（※8）肌で、メイクのりUP！

※4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

※5 整肌成分

※8 うるおいによる肌印象

［配合成分］

◇すべすべ透明感（※8）で、メイクのりUP！

くすみ悩みにアプローチする、角質ケア導入美容液。ビタミンC誘導体（※9）、グルタチオン（※5）、AHA（フルーツ酸）※4 を配合。角質層にうる おいを与え、肌のキメを整えます。すべすべ 透明感（※8）のある肌で、メイクのりUP！

※4 乳酸、クエン酸、リンゴ酸[整肌成分]

※5 整肌成分

※8 うるおいによる肌印象

※9 アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]

［配合成分］

■商品概要

商品名：ロゼットゴマージュ ピールマスク[シートマスク]

希望小売価格：550円

容量：5枚入

発売日：2026年2月17日

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップにて発売予定

【ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/

商品名：

（左）ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア[美容液]

（右）ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト[美容液]

希望小売価格：770円

容量：30mL

発売日：2026年2月17日

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップにて発売予定

【ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/

ブランドサイト：https://gommage.rosette.jp/

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